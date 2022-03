Historischer Rückblick

Buchen. Bis zum 1. April ist im Foyer des Rathauses Buchen die Ausstellung „Zeitenwende ‘45 - Aufbruch in ein neues Europa“ des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Die Ausstellung spannt den Bogen vom Kriegsende 1945 über die Suche nach einer politischen und wirtschaftlichen Neuordnung in Europa sowie der Spaltung und Einigung des Kontinents bis hin zu den heutigen Herausforderungen. Die Informationstafeln zeigen auf, was nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die politischen Vorstellungen für eine Friedensordnung europa- und weltweit waren.

Zudem wird aufgezeigt, durch welche Mechanismen, Garantien und Verträge die offensichtlichen Fehler der Friedensschlüsse der Vergangenheit vermieden werden sollten. Auch das heutige Verhältnis der Bürger zu Europa wird thematisiert. Die Ausstellung bietet zugleich eine Rückschau auf die Geschichte des Volksbunds.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine humanitäre und als gemeinnützig anerkannte Organisation. Er widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Dabei sind die von ihm gepflegten Kriegsgräberstätten im Ausland nicht nur individuelle Gräber, sondern auch Mahnmale für den Frieden.

Die Pflege und der Erhalt von Kriegsgräberanlagen gehen einher mit einer intensiven Jugend- und Friedensarbeit. Dies alles mit dem Ziel, einen Beitrag für Frieden und Verständigung zu leisten. Auch wenn der Volksbund seine gemeinnützige Arbeit im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland ausübt, so finanziert er sich doch zum größten Teil über Spenden und Zuwendungen.