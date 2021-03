Buchen. Das Buchener Stadtmarketing hat es schon wieder getan: Nach „Genieß Dei Buche“ und der „BCH-Weihnachtskischde“ haben sich Sarah Wörz und Teresa Dittrich erneut etwas ausgedacht. Am Freitag, 19. März, soll um 19 Uhr mit „#musikmitgenuss“ ein Event von Buchen für Buchen durchgeführt werden. Wie schon zuvor ging es den Beiden darum, vor Ort zu helfen. Dieses Mal geht es um Künstler und Gastronomen. „Da wir die Jazznight Anfang Mai nicht durchführen können, wollten wir uns eine Alternative überlegen“, erzählen Wörz und Dittrich.

Livestream auf Youtube

AdUnit urban-intext1

Herausgekommen ist „#musikmitgenuss“: Musiker aus Buchen treten am 3. März in einem Livestream auf dem Youtube-Kanal der Stadt auf. Zugesagt haben insgesamt vier Bands aus Buchen. Auch das ist natürlich Absicht, geht es doch um Hilfe für die Buchener Akteure.

„Café del Mundo“, bestehend aus Jan Pascal und Alexander Killian, bietet Flamenco-Gitarrensound und war schon mehrfach europaweit auf Tour. Erst im November erschien das jüngste Album namens „Winterhauch“.

Die „Prime Session“ bietet immer eine Überraschung, denn das Prinzip dieser Band baut auf Spontanität. Die Mitglieder aus den unterschiedlichsten Musikgenres stehen erst kurzfristig fest und haben daher nur wenig Probezeit, liefern aber immer eine gewohnte hohe Qualität.

AdUnit urban-intext2

Die 1981 gegründete Punkband „Aktion Sägewerk“ steht eher für den härteren Part an diesem Abend, doch das Trio hat sich in der Region eine große Fangemeinde erarbeitet.

Für die ruhigen Töne steht die fünfköpfige Gruppe „Acoustic Open“, in der die Mitglieder wahre Alleskönner sind.

Die Mitglieder der „Acoustic Open“ sind richtige Alleskönner: Alle singen und treten mit mindestens zwei unterschiedlichen Instrumenten auf. © Acoustic Open

Nur noch erwärmen

AdUnit urban-intext3

Im Vorfeld des Events können sich die Zuschauer für Menüboxen – alle enthalten drei Gänge – bei den Restaurants „Zum Löwen“, „Reichsadler“, „Prinz Carl“, „Goldener Engel“ und „Zur Wanderlust“ entscheiden. Zusätzlich ist eine Cocktailbox von der „Schüttelbar“ buchbar.

AdUnit urban-intext4

Die Gastronomen bereiten die Gerichte soweit vor, dass sie bequem während des Events daheim zum Beispiel im heißen Wasserbad nur noch erwärmt werden müssen. Eine jeweilige Anleitung zur Zubereitung des Gerichts befindet sich in jeder Menübox.

Bekannte Moderatoren

Zwischen den Auftritten der Bands sorgen die Moderatoren Klemens Gramlich und Christof Kieser dafür, dass die Zuschauer genügend Zeit für die Zubereitung des Drei-Gänge-Menüs haben. Sie „öffnen“ sogar gleichzeitig mit den Zuschauern die Menüboxen, immerhin soll an diesem Abend das gemeinsame Erleben und Genießen im Vordergrund stehen. Denn: Gegessen wird während der Livemusik.

Infos für das Gewinnspiel

Zwischendurch garniert das Moderationsduo den Abend mit Informationen über Buchen, die Gastronomie und die Bands. Aufmerksame Zuhörer werden belohnt, da es immer wieder Hinweise für das Gewinnspiel gibt. Die Auslosung wird am Ende des Livestreams vorgenommen.

Beginn des Events ist um 19 Uhr, das Ende zwischen 22 und 22.30 Uhr. Die Auftritte von den Bands dauern circa 20 bis 25 Minuten. Ab sofort sind die Menüboxen über den Online-Shop ilovebuchen.de bestellbar. Eine Box kostet 25 Euro: für das Essen oder die Cocktails 20 Euro und fünf Euro „Eintritt“. Zuschauer müssen aber keine Box bestellen, man kann auch ohne am Event teilnehmen.

Die Stadt hat sich am Erfolg der „BCH-Weihnachtskischde“ orientiert und rechnet mit circa 300 bis 500 bestellten Menüboxen. „Wir wollen Solidarität wecken und den Musikern und Gastronomen in dieser schwierigen Zeit helfen“, so Wörz und Dittrich. Als Sponsoren wurden die Stadtwerke Buchen, Seitenbacher GmbH, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Volksbank Franken und die BBV Deutschland gewonnen. Über die Sponsoren wird die Gage der Musiker bezahlt. Zuhörer können zusätzlich während der Veranstaltung über Paypal für die Bands spenden.

Kleine Teaser im Vorfeld

Der Livestream wird von Dennis Bergsch von Bergschwerk Audio & Video Manufaktur im Studio von Blackout Eventmanagement produziert. Die Zuhörer haben die Möglichkeit, nebenbei zu chatten. Im Vorfeld des Events werden kleine Teaser zu den verschiedenen Menüs von Videoproduktion Uwe Heck erstellt. Diese werden ab der zehnten Kalenderwoche auf der Homepage der Stadt Buchen und auf den sozialen Medien veröffentlicht.