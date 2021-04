Hilfe für Senioren

Mosbach. „Wir freuen uns, dass wir so vielen Senioren zeitnah und ganz unbürokratisch helfen konnten“, zeigt sich Gerhard Lauth, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mosbach, zufrieden mit dem Service der Impfterminorganisation. Um ältere Mitbürger durch das komplizierte System der Terminbuchung zur Schutzimpfung zu navigieren, hatte man beim DRK schon frühzeitig mit ehrenamtlichen Helfern, den „Impfpatenschaften“, organisiert. Diese buchten immerhin für an die 250 Menschen, einen der begehrten Impftermine in Mosbach oder andernorts.

Eigentlich organisierte man sogar noch gut 60 weitere Termine, die sich dann als Doppelbuchungen herausstellten, weil die betroffenen Personen anderweitig erfolgreich waren, ohne dies dem DRK mitzuteilen. „Diese Doppelbuchungen mussten wir dann wieder stornieren, da eine Umbuchung ausgeschlossen ist“, erklärt DRK-Projektkoordinator Stefan Merkert. „Wir sehen uns in dieser Krise als DRK besonders gefordert und werden deshalb auch weiterhin unseren Beitrag dazu leisten, damit die Pandemie schnellstmöglich überwunden werden kann“,sagt Gerhard Lauth.