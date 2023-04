Hilfe für Menschen in Not

Götzingen/Schlierstadt. „Jugend- und Altenhilfe sowie Förderung mildtätiger Zwecke national und international“ hat sich der Verein „HELP! Sommermärchen-Team“ in seiner Satzung zur Aufgabe gestellt. Mit dem Erlös aus dem jüngsten Benefiz-Event „Caribic – Young Generation“ wurde dieser Vision einmal mehr perfekt entsprochen, wie dies bei der Übergabe der Spendenschecks deutlich zum Ausdruck kam.

Zu diesem Anlass hieß Vereinsvorsitzender Thilo Jaufmann die Vertreter der für eine Unterstützung ausgewählten Einrichtungen, den Schirmherrn der Veranstaltung Bürgermeister Jürgen Galm, die gastgebenden Familien Seibold und die Verantwortlichen der Veranstaltung, nämlich das DJ-Team „Amax“ sowie den Vorsitzenden des HELP-Fördervereins Klaus Öppling, im nostalgischen Caribic-Areal willkommen. Er unterstrich die Intention des Vereins und betonte, dass man angesichts der so vielseitigen Probleme in der Gesellschaft ganz bewusst den Blick auch etwas über den „kommunalen Tellerrand hinaus“ richte. Erfreut vermeldete er, dass man mit diesem nunmehr siebten Caribic-Event wieder respektable 8000 Euro erwirtschaftet hat und damit nun seit Gründung des Vereins insgesamt bereits über 200 000 Euro an Unterstützungs-Geldern für die unterschiedlichsten Einrichtungen generieren konnte. Er dankte allen, die zum Erfolg beigetragen haben.

Lob für Engagement

Bürgermeister Galm schloss sich dem Dank an und würdigte den vielseitigen und ehrenamtlichen Einsatz des Vereins und seiner Mitglieder. Er zollte Anerkennung für die damit verbundene beeindruckende Leistung „im Ehrenamt“. Ein Einsatz über Jahre hinweg, den man nicht hoch genug einschätzen könne, die dabei erwirtschafteten Hilfen seine wirklich beachtlich. Bemerkenswert sei auch das breite Spektrum der unterstützten Projekte von kommunal und regional bis national und international.

Mit Hinweisen auf Vorschläge zur Unterstützung und die noch erinnerlichen Bilder des schlimmen Erdbebens leitete Thilo Jaufmann über zur Spendenübergabe. Angesichts des Leids und der Not durch diese Katastrophe, entschloss man sich dort zu helfen. Es wurden zwei Familien ausgewählt, die im Neckar-Odenwald-Kreis leben. Diese können durch direkte persönliche Kontakte zu ihren Heimatgemeinden die Spenden an lokale Einrichtungen zur effektiven Hilfe vermitteln und deren Verwendung später erklären und belegen. Nach kurzen erschütternden Informationen zu den schrecklichen Zuständen vor Ort durften die Familien Irfan Atasoy, wohnhaft in Neckarzimmern, aus Antakya im Bezirk Hatay/Türkei kommend, sowie Ali Aboras, wohnhaft in Buchen, aus Aleppo/Syrien stammend, je einen 2000-Euro-Scheck entgegennehmen.

2000 Euro gingen auch an den RehaFit-Stadtlauf in Osterburken zugunsten der durch einen Gendefekt unheilbar erkrankten Wilma, vertreten durch Alex Rodrigues vom RehaFit-Orga-Team.

Für Laura Büßecker, die aus Schlierstadt stammende Ärztin, die ehrenamtlich beim „Wünschewagen“ in Hannover engagiert ist, mit dem unheilbar Erkrankten unter dem Motto „Letzte Wünsche wagen!“ ganz individuelle letzte Wünsche erfüllt werden, gab es 1000 Euro. Mit ebenfalls 1000 Euro wurde der Johannes-Diakonie in Buchen für ihr Wohnheim „Zum kleinen Roth“ für Menschen mit Behinderung ein großes neues Fernsehgerät mit DVD-Player finanziert und installiert, welches für die Wohngruppe im gemeinsamen Aufenthaltsraum eine neue unverhoffte Bereicherung bietet durch die Heimkino-Möglichkeiten und vor Ort bereits mit Freude und Begeisterung empfangen und „in Betrieb genommen“ wurde.

Alle fünf bedachten Organisationen zeigten sich erfreut und bedankten sich für wertvolle und hilfreiche Unterstützung.