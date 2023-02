Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei

Buchen. Die schweren Erdstöße im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben unendliches Leid verursacht. Das Ausmaß ist so gewaltig, dass Rettungskräfte des Katastrophenschutzes kaum die Möglichkeit haben, allen Opfern in angemessener Weise zu helfen.

Deshalb möchte die Schulgemeinschaft des Burghardt-Gymnasiums die schwer zugängliche türkische Region Hatay unterstützen. In einer Aktion sollen bereits Mitte nächster Woche lebensnotwendige Sachspenden in die Krisenregion gebracht werden.

Neben einer schulinternen Sammelaktion planen an der Projektgruppe beteiligte Lehrerkräfte sowie engagierte Schüler mit Unterstützung des Vereins der Freunde des BGB eine Sammlung von Geldspenden. Mit diesen sollen gezielt dringend benötigte Hilfsgüter erworben werden, die durch Helfer des Defne Kulturvereins Mannheim mit LKW in die Krisengebiete transportiert werden. Wer eine Spendenbescheinigung braucht, wendet aich an Manuel Groß und Philipp Götz unter manuel.gross@bgbuchen.de.