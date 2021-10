Noch sieben Tage lang ist Alois Gerig Bundestagsabgeordneter der CDU in Berlin. Doch der Mann vom Höpfinger Schlempertshof lässt es nicht locker auslaufen, sondern engagiert sich weiter für Projekte in seiner Heimat. So hat er nun zum wiederholten Mal die Schirmherrschaft für die Initiative „Klartext reden!“ übernommen. Dahinter verbergen sich Elternworkshops zur Alkoholprävention an Schulen

...