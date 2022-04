Hettingen: Schüler und Lehrer machten sich auf zur Frühjahrsputzaktion

Hettingen. „Verantwortung übernehmen, manchmal auch für den Blödsinn, den andere machen“, das machten nach Angaben von Rektor Jochen Köpfle die rund 180 Schüler der Baulandschule zusammen mit den 20 Lehrkräften bei der Frühjahrsputzaktion in Hettingen. An Wegrändern, Spielplätzen und sonstigen Flächen sammelten die fleißigen Helfer den Müll auf. Die Kinder und Jugendlichen wurden seitens der Stadtverwaltung (Hausmeister Tobias Häfner) mit den nötigen Putzutensilien ausgestattet. Jede Klasse hatte ein festes Gebiet in Hettingen, in dem sie etwa eineinhalb Stunden lang die Hinterlassenschaften von Menschen beseitigte, „denen die Umwelt anscheinend ziemlich egal ist“, so Köpfle. Der Glasmüll machte „das Rennen“. Viele Kinder waren erstaunt, wie viel Müll und Dreck herumlagen. Auf dem Bild sind auch überraschende Funde, wie ein Autoreifen, Radkappen, eine Kinderschneeschaufel oder auch die Reste eines Stuhlgestells zu sehen, die von den Schülern an die Schule geschleppt wurden. Der zusammengelesene Müll passte dann gut auf einen Kleinlaster des Bauhofs – und als Lohn für das Engagement gab es Brezeln und Kinderpunsch zum Aufwärmen, spendiert durch die Stadt Buchen. Bild: Baulandschule

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1