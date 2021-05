Hettigenbeuern: Vorhaben für Haushaltsplan angemeldet

Hettigenbeuern. Die Mittelanmeldungen für den Doppelhaushalt 2022/23 standen im Zentrum der jüngsten Ortschaftsratssitzung im Morretal. Erneut wurde dabei die Straßensanierung des Eichenwegs gefordert. Auch die Weiterführung der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses steht weiter auf der Wunschliste.

Dort stehen beispielsweise noch die Fassadensanierung, die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs und einer behindertengerechten Toilette sowie die Verlagerung des Jugendraums an. Es sollte auch der Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus saniert werden, wo die Mauersteine rausbrechen, so die Räte. Die Kuppe der Einfahrt zum Parkplatz sollte wenn möglich auch entschärft werden.

Friedhofsmauer ist baufällig

Die Friedhofsmauer in Hettigenbeuern ist baufällig und auch dafür sollen nach den Wünschen des Gremiums im Haushalt Mittel für die Sanierung eingestellt werden. In Hettigenbeuern gibt es keine städtischen Bauplätze mehr, deshalb wünschen sich die Ortschaftsräte außerdem die Erschließung des zweiten Erschließungsabschnitts des Bebauungsplans „Hornbacher Berg“. Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt stimmten die Ortschaftsräte dem Bauantrag für den Neubau eines Wohnhauses im Morreblick zu.

Tiere gehören nicht in den Kurpark

Von Beschwerden bezüglich der Nutzung des Kurparks berichtete Ortsvorsteher Norbert Meixner. Dort sollen Verbotsschilder angebracht werden, dass Tiere nicht mit in die Parkanlage rund um den Götzenturm genommen werden dürfen. Es wurde auch über ein Verbot für Radfahrer diskutiert. Kinder fahren gerne mal im Kurpark ein paar Runden mit dem Fahrrad.

Aber Hettigenbeuern will familien- und kinderfreundlich sein und ein generelles Verbot für Radfahrer soll es nicht geben. Doch es soll nun zumindest an der Minigolfanlage ein Schild darauf hinweisen, dass im Bereich der Minigolfanlage und somit natürlich auf den Bahnen das Fahrradfahren verboten ist. Bei Bedarf sollen Leute und Kinder auch mal gezielt angesprochen werden.

Ortsvorsteher Norbert Meixner gab bekannt, dass zwei Hundestationen bereits aufgestellt sind und eine weitere noch in der Nähe des Friedhofs aufgestellt wird. Die Bänke an den Wanderwegen wurden saniert und neu aufgebaut, so eine weitere Information. Die Ortschaftsräte sprachen weiter die sanierungsbedürftige Brücke an, die beim Götzenturm ins Wiesental führt.

Ideenliste wird besrochen

Auch die Ideen der Bürgerinitiative „Heddebör unser Ort“ wurden thematisiert. Bei einer der nächsten Ortschaftsratssitzungen oder bei einem Sondertermin soll die Ergebnis- beziehungsweise Vorschlagsliste nochmals geprüft und priorisiert werden. hes

