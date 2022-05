Heini Schäfer – Einbachs Hauptgewinn

Einbach. Die jüngste Ortschaftsratssitzung in Einbach am war geprägt von der Verabschiedung des langjährigen Ortspflegers Heini Schäfer. Seine Verdienste für Einbach wurden nicht nur von Ortsvorsteher Jochen Kraus hervorgehoben, sondern auch Bürgermeister Roland Burger und Bernd Fischer würdigten das über alle Pflichten hinausgehende Engagement von Heini Schäfer.

Roland Burger bedankte sich mit den Worten, dass die Welt von Menschen lebe, die mehr tun als ihre Pflicht. Heini Schäfers Verdienste für Einbach seien umfassend, nicht nur als Ortspfleger, sondern auch sein großes Engagement bei der Einbacher Feuerwehr, als Vorsitzender des Heimatvereins Einbach und in der Kommunalpolitik. Er wurde 1971 jüngster Gemeinderat im damals noch selbstständigen Einbach. Insgesamt kann Heini Schäfer auf 38 Jahre in der Kommunalpolitik zurückblicken. Als Ortspfleger ging er mit wachem Auge durch Einbach und erledigte Aufgaben bevor sie anlagen. Heini Schäfer hat sich um seinen Heimatort verdient gemacht.

Jochen Kraus dankte für jedes einzelne der 25 Jahre Arbeit als Dorfpfleger. Heini Schäfer sei ein absoluter Hauptgewinn für Einbach gewesen. Die Leidenschaft, mit der er sich um die Pflege und Unterhaltung von diversen Bereichen, vor allem im Bereich des Rathauses und Friedhofs, dem Spielplatz, sowie um die Pflege von Geräten, Bänken und ganz vielem mehr, kümmerte, war beispiellos. Heini Schäfer hatte immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen und ein einzigartiges Gespür für die Natur. Er hat alles dafür gemacht, Einbach in einem tadellosen Erscheinungsbild zu präsentieren und bis heute ist er immer noch unterstützend tätig. Es war und ist für ihn eine Herzensangelegenheit.

Die Entscheidung, seine Tätigkeit als Ortspfleger aufzugeben, ist ihm absolut nicht leichtgefallen. Jochen Kraus endete mit den Worten „Unser Heini ist der Beste“ und überreichte, wie zuvor Roland Burger auch, ein Geschenk an Heini Schäfer an dem sich die Ortschaftsverwaltung Einbach, der Heimatverein, der Gesangsverein und die freiwillige Feuerwehr Einbach beteiligten.

Auch Bernd Fischer dankte für das weit über die Aufgaben hinausgehende Engagement von Heini Schäfer. Heini Schäfer hätte sich mit seinem Tun zum Vorbild für viele gemacht, es ihm nach zu tun. Neben der Tätigkeit als Dorfpfleger hob Bernd Fischer Heini Schäfers Verdienste für Einbachs Heimatverein und natürlich für die freiwillige Feuerwehr in Einbach heraus. Das von ihm bewirtete „Floriansstüble“ wurde zum zentralen Treffpunkt für die Einbacher Bürger. Neben der Mitwirkung bei der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses, lag ihm, neben seinen sonstigen Verpflichtungen bei der Feuerwehr, die Jugend sehr am Herzen, er initiierte die Jugendfeuerwehr und installierte auf Jahre hin das Feuerwehrzeltlager als festen Bestandteil des Engagements der Einbacher Feuerwehr.

Der Bürgermeister informierte

Über die Verabschiedung von Heini Schäfer hinaus wurde in der Sitzung der Beschluss von den Ortschaftsräten gefasst, dass sie dem angestrebten Windenergieprojekt positiv gegenüber stehen. Es handelt sich hierbei um die beiden auf Einbacher Gemarkung geplanten Windenergieanlagen, die in einer Entfernung von etwa 1200 Metern von der Bebauung, laut dem vorliegenden Plan, errichtet werden sollen. Die Ortschaftsräte waren sich einig, dass, aufgrund der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und klimatischen Lage sowie der Situation in der Ukraine, solche Vorhaben zu unterstützen seien.

Zuvor hatte Roland Burger noch einmal den aktuellen Stand des Projekts sowie das Verfahren an sich ausführlich erläutert und betont, dass es sich beim Bau von Windenergieanlage um privilegierte Bauvorhaben handelt. Der Bürger-Windpark Buchen/Limbach war schon in der letzten Sitzung detailliert den Einbacher Bürgern präsentiert worden.

Weitere Themen war der Jahresrückblick auf den Doppelhaushalt 2020/2021. Jochen Kraus hob die Wichtigkeit der Einbacher Vereine, der Einbacher Feuerwehr und aller in Einbach engagierten Bürger heraus.

Er erwähnte alle Aktivitäten und Vorgänge, die im Ortschaftsrat und im Ort trotz der schwierigen Zeit in der Coronapandemie stattgefunden haben, wie zum Beispiel der Beginn des Flurbereinigungsverfahrens zur Sanierung des Limbacher Weges, die Bauumlaufverfahren, die Fertigstellung der Sanierung am Rathaus, der stattgefundene St. Martinsumzug mit anschließendem Lagerfeuer sowie die Einstellung neuer Mitarbeiter für freigewordene Stellen im Dorf und vielem mehr.