Heimatverein Hettingen blickt optimistisch in die Zukunft

Hettingen. Traditionell findet die Generalversammlung des Hettinger Heimatvereins immer am Nachmittag des Sonntags Lätare statt. Doch die Corona-Pandemie ließ das nicht zu, und so wurde die Versammlung am vergangenen Freitag abgehalten. In seinem Rechenschaftsbericht dankte der Vorsitzende Gundolf Scheuermann allen Mitstreitern, die trotz der Pandemie oftmals viel im Stillen geleistet haben, damit die Vereinsarbeit trotz der Absagen aller öffentlichen Veranstaltungen auf diese Weise weiterging.

Letztendlich wurde unter strenger Einhaltung der Corona-Regeln im Herbst die 10. Zwölf-Stunden-wanderung doch durchgeführt werden. Mit dem Anbringen der Namensschilder an den Gedenksteinen im Kriegerhain „Oberhölzle“, die Dieter Ellwanger gestiftet hat , wurde die Anlage vollendet, nachdem Messingdieb die Schilder entwendet hatten. Der Heimatbrief wird an 770 Personen in aller Welt versendet. Hier galt Scheuermanns Dank allen Beteiligten.

Mit einer breitgefächerten Vereinsstatistik des 661 Mitglieder zählenden Heimatvereins, wovon 200 Mitglieder von auswärts sind, und dem Ausblick auf das kommenden Jahr beendete der Vorsitzende seine Ausführung. Kassenverwalterin Petra Scheuermann trug einen detaillierten Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Marianne Scheurich und Peter Bauer bescheinigten eine professionelle und saubere Kassenführung und beantragte die Entlastung, die von der Versammlung erteilt wurde.

Bei den anschließenden Vereinsehrungen überreichte Vorsitzender Gundolf Scheuermann an langjährige treue Mitglieder die Ehrennadel mit Urkunde. Für 50-jährige Treue zum Verein wurden Horst Kilian, Franz Müller und Otto Schwind Marianne Henn, Josef Gradt und Siegbert Lindenau ausgezeichnet.

Berta Kuhn, Siegbert Grimm, Konrad Dittrich, Wolfgang Egenberger, Domenik Hoß, Johann Kirchgeßner, Bernd Mackert, Max Mackert, Nina Mackert, Dr. Wolfgang Schäfer, Eva Maria Schwab, Gundolf Scheuermann, Annegret Steichler, Arno Steichler und Bertold Weigand wurden für 25-jährige Tätigkeit im Heimatverein Hettingen ausgezeichnet. Weitere Ehrungen gingen an Hubert Ehmann (20 Jahre), Bernhard Schmitt (15 Jahre) sowie Patrick Kirchgeßner und Marc Hartmann (zehn Jahre).

Bei den Neuwahlen wurden der Vorsitzender Gundolf Scheuermann, sein Stellvertreter Marco Hartmann, Schriftführerin Sabine Trautmann, Kassenverwalterin Petra Scheuermann sowie die Beisitzer Karl Mackert, Hubert Ehmann, Bernhard Schmitt, Inge Englert, Marion und Patrick Kirchgeßner, Ludwig Müller, Markus Müller, Alexander Kern und Michael Frank in ihren Ämtern bestätigt. KM