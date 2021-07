Heimatverein Bödigheim: Umgang mit „Defi“ geübt

Bödigheim. Nachdem nun auch in Bödigheim zwei Defibrillatoren installiert wurden, gab Dr. Harald Genzwürker auf Einladung des Heimatvereins am Jugendhaus, dem öffentlich zugänglichen Standort, eine erste Einführung in die Handhabung des Gerätes. Der Defibrillator erklärt im Notfall genau, was zu tun ist. Man könne bei diesem Vorgehen nichts falsch machen. Der einzige Fehler sei, so Dr. Genzwürker, nichts zu tun. Der Mediziner hatte ein Testgerät und eine Puppe mitgebracht, mit deren Hilfe die Notsituation geübt wurde. Die Anwesenden, zum Teil Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bödigheim, waren ermutigt, im Notfall helfen zu können. Im kleinen Kreis wurden alle Fragen geklärt.

In Bödigheim wird mit Hinweisschildern in der Hauptstraße auf den öffentlich zugänglichen Defibrillator aufmerksam gemacht werden. Im Verlauf des Sommers werden weitere Einweisungen in die Handhabung des Gerätes veranstaltet werden, die Termine dazu werden an den Aushängetafeln im Ort und in den FN bekannt gegeben.