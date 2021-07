„Heimatsound Open Air“ am Wartturm ein Höhepunkt

Buchen. Die Stadt Buchen hat auch in diesem Jahr wieder ein Feriensommerprogramm organisiert. Hier sind die restlichen Termine:

Freitag, 13. August, 15 Uhr: Familienwanderung mit dem Odenwaldklub Buchen für Kinder, Eltern, Großeltern und alle, die gerne in der Natur unterwegs sind. Anschließende Spiel und Spaß und gemütliches Beisammensein für die ganze Familie mit Bewirtung beim Wanderheim des Odenwaldclubs Ortsgruppe Buchen. Treffpunkt: am Wanderheim am Kleinen Roth 19.

Samstag, 14. August, 11 Uhr: Feriensommer-Stadtführung mit Gerhard Wißmann. Treffpunkt: Mariensäule vor dem Verkehrsamt.

Donnerstag, 19. August, 10 bis 12 Uhr: Filz-Werkstatt „Sitzkissen filzen“. Für Kinder ab zehn Jahren. Egal ob bunt, eckig oder rund – sein selbstgefilztes Sitzkissen ist ein echter „Hingucker“ als Stuhlauflage. Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7.

Freitag, 20., bis Sonntag, 22. August: Biergarten am Joseph-Martin-Kraus-Brunnen von „bar-hamas events & more“. Öffnungszeiten: Freitag ab 18 Uhr; Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr. Höhepunkt am Samstag, 21. August: David Hanselmann live im Biergarten.

Freitag, 20. August, 10 bis 12 Uhr: Schatzsuche rund um den Bauernhof für Kinder zwischen fünf und sieben Jahren. Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7.

Samstag, 21. August, 10 Uhr: Feriensommer-Stadtführung mit geschichtlichem Hintergrund mit Frau Schall. Treffpunkt: Mariensäule vor dem Verkehrsamt.

Sonntag, 22. August, 14.30 bis 17 Uhr: Waldwanderung für Kinder (nur mit Begleitung). „Entdecke mit dem Oberförster die Pflanzen und Tiere des Waldes“ Kinder benötigen eine Begleitperson, die die Aufsicht übernimmt. Treffpunkt ist am Mehrgenerationenhaus, gefahren wird mit Autos zum Ausgangspunkt.

Mittwoch, 25. August, 17 Uhr: Vielfalt der Ausstellungen des Bezirksmuseums bei Führungen kennenlernen. Treffpunkt ist im Hof des Bezirksmuseums. Anmeldung: Telefon 06281/2780, Telefax: 06281/2732, info@verkehrsamt-buchen.de.

Donnerstag, 26. August, 15 bis 18 Uhr: Vom Schaf zum Filz. Für Kinder ab sechs Jahren. An diesem Nachmittag dreht sich alles um Schafe und Wolle.

Samstag, 28. August, 20 Uhr: „Heimat Sound Open Air“ mit „Café del Mundo“. Veranstaltungsort: auf der Wiese am Wartturm. Kartenvorverkauf bei der Tourist-Information in Buchen: Telefon 06281/2780, Telefax 2732, info@verkehrsamt-buchen.de.

Donnerstag, 2. September, 16 bis 18 Uhr: Filz-Werkstatt „Sternenschale filzen“. Für Kinder ab zehn Jahren. Ein altes Handtuch ist mitzubringen. Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7. Informationen hat Melanie Schönit

Freitag, 3. September, 16.30 Uhr: Feriensommer-Stadtführung mit Susanne Dambach. Treffpunkt: Mariensäule vor dem Verkehrsamt.

Samstag, 4., bis Sonntag, 12. September: „ genieß’ dei Buche“ in der Schützenmarktwoche. Programm unter www.buchen.de.

Samstag, 4. September, 14 Uhr: Ein Blick in die „ Kraterlöcher“. Vulkane gibt es in der Gegend schon lange keine mehr, aber riesige Löcher im Erdboden, die an eine Krateröffnung erinnern, gibt es noch einige. Start und Ziel am Wanderparkplatz am Forsthaus in Hettingen. Dauer der Tour etwa zwei Stunden.

Sonntag, 5. September, 13 Uhr: Themenführung auf dem jüdischen Friedhof Bödigheim mit Tobis Kohler, Stadtarchivar der Stadt Buchen. „Karl Weiß und der jüdische Friedhof Bödigheim“ für maximal 20 Teilnehmer. Treffpunkt am jüdischen Friedhof in Bödigheim.

Sonntag, 5. September, 15.30 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür mit Lesung in der Bücherei des Judentums (Obergasse 6).

Dienstag, 7. September, 16 bis 18 Uhr: Nachmittag beim Pfadfinderbund Süd – Stamm Wildenburg am Pfadfinderheim in Buchen, Zum kleinen Roth 17, für Kinder ab zehn Jahren. „Die abenteuerliche Suche nach dem verschollenen Kristall, wir lesen Spuren, schütteln Verfolger ab und überwinden viele Hindernisse.“ Teilnahme nur mit Anmeldung möglich.

Donnerstag, 9. September, 15 bis 18 Uhr: Kürbis-Werkstatt für Kinder ab acht Jahren. Es ist Herbst und die Kürbisse sind reif. „Wir erkunden das Kürbisfeld, ernten Speisekürbisse, bringen sie zurück zum Hof und kochen uns daraus eine leckere Suppe“. Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7. Informationen hat Melanie Schönit.

Samstag und Sonntag, 11. und 12. September: Heimat shoppen. Kampagne der IHK mit dem Ziel, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in den Städten, Gemeinden und Regionen stärker ins Bewusstsein der Kunden zu rücken.

Sonntag, 19. September, 14 Uhr: Themen-Stadtführung mit Tobias Kohler, Stadtarchivar der Stadt Buchen „Sammeltransport nach unbekannter Anstalt verlegt“ - Opfer der NS-„Euthanasie“ aus der Stadt Buchen. Eineinhalbstündige Führung zu den Forschungsergebnissen über die Opfer der NS-„Euthanasie“-Morde aus der Stadt Buchen, maximal 20 Teilnehmer.

Donnerstag, 23., bis - Sonntag, 26. September: „Help! Light – Nepal Hilfe“: in der Halle von Veranstaltungstechnik Häfner Buchen.