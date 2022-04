Heimatbrief erschienen

Hettingen. Die nun schon 53. Ausgabe des Hettinger Heimatbriefes ist so eben erschienen und in den Hettinger Geschäften und Banken käuflich zu erwerben. 82 Seiten umfasst dieses Jahr ein einzelner Heimatbrief. Über 750 werden noch an auswärtige Heddemer kostenlos verschickt.

Im neuen Heimatbrief erfährt der Leser Interessantes über den Heimatverein, die Vereinswelt, von der Politischen Gemeinde, Jubiläen, Statistiken, einen Rückblick in 1200 Jahre Heddemer Geschichte, so wie viele sonstige Nachrichten.

Besonders lesenswert ist der Bericht über einen Heddemer, der 1921 in Berlin Opfer eines Gattenmordes wurde. Berichtet wird auch über die Anfange des FC Viktoria in seinem Gründungsjahr 1921.

