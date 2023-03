Handwerksunternehmen stellen sich vor

Buchen/Mosbach. Handwerksunternehmen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stellen sich auf einer Messe am Freitag, 24. März, in den beiden Gewerbeschulen in Buchen und Mosbach vor. Los geht es jeweils um 11.30 Uhr. Besucht werden kann die Messe bis 13.30 Uhr. „Ist das was für mich?“, „Schlägt mein Herz dafür?“ oder „Welche Karrierewege kann ich einschlagen?“: Schülerinnen und Schüler aus den Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis dürfen sich dabei ein persönliches Bild machen. Das Handwerk ist top modern, Handwerk ist traditionell, Handwerk fordert den ganzen Menschen und bietet jungen Auszubildenden vielfältige Chancen – eine sichere Zukunft und die Mitarbeit an den Transformationsprozessen für das Land. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Achim Brötel organisiert die Kreishandwerkerschaft die beiden Messen. Die teilnehmenden Betriebe sind in Kürze unter www.kh-mosbach.de im Internet zu finden. Auf dem Bild ist Hannah Fürll von Daniel Fürll Metallbau aus Billigheim zu sehen. Sie macht für das Handwerk der Metallbauer Werbung. Bild: Barbara Wagner

