Hallenbad öffnet am 13. September

Buchen. Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen, damit endet die Saison im Waldschwimmbad und das Hallenbad öffnet. Ab dem 13. September können Vereine wieder schwimmen gehen, einen Tag später die Öffentlichkeit. Das gab Bürgermeister Roland Burger am Montag in der Gemeinderatssitzung bekannt. Aufgrund der 3G-Regelung sei zusätzliches Personal zur Kontrolle erforderlich, weshalb man zunächst mit beschränkten Öffnungszeiten und Zeitfenstern beginne: Dienstag, Donnerstag (Warmbadetag) und Freitag hat das Hallenbad jeweils von 17 bis 21 Uhr geöffnet (ein Zeitfenster), am Sonntag kann man von 9 bis 12 Uhr schwimmen gehen (ebenfalls ein Zeitfenster).

Da die Anzahl der Badegäste auf 75 begrenzt ist, können Tickets ausschließlich online über www.hallenbad-buchen.de/ticket gekauft werden. Personen ohne Internetzugang werden gebeten, sich an Familienmitglieder, Verwandte, Freunde oder Nachbarn mit Internetzugang zu wenden. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, sich im Kundenforum der Stadtwerke Buchen ein Zeitfenster Buchen zu lassen. mg