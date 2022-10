Um die verschiedenen Teile der Windkraftanlagen an den Windpark „Welscheberg“ in Hainstadt zu befördern, laufen derzeit Umbaumaßnahmen an Straßen und Wegen in Buchen und Walldürn.

Die Anlieferungen der bauteile sollen, Stand jetzt, Ende Oktober beginnen. Die Dauer des gesamten Transports ist auf drei Monate angesetzt und erfolgt ausschließlich nachts. Der Konvoi, bestehend aus mehreren

...