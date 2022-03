Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Hainstadt - Geschätzter Seelsorger suchte in den beiden christlichen Kirchen immer das Verbindende / Beerdigung am Donnerstag, 31. März Hainstadt: Geistlicher Rat Alfons Erbacher gestorben

Im gesegneten Alter von 96 Jahren ist Geistlicher Rat, Pfarrer Alfons Erbacher, gestorben. Durch sein segensreiches Wirken war er weit über die Grenzen Hainstadts hinaus geschätzt. Die Beisetzung ist am Donnerstag, 31. März, in Hainstadt.