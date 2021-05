Häuser werden abgerissen

Buchen. Die Gebäude mit den Hausnummern 18 bis 21 in der Lohplatzstraße werden abgerissen. Den Auftrag für die Arbeiten erteilte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in der Stadthalle der Firma Leis Abbruch und Recycling GmbH (Walldürn) zum Preis von 83 764 Euro. Die Untere Denkmalbehörde hat ihre Zustimmung zu der Maßnahme noch nicht erteilt. „Deshalb steht der Beschluss unter Vorbehalt“, erklärte Bürgermeister Roland Burger.

AdUnit urban-intext1

Die Häuser sind aufgrund ihres Alters in einem maroden Zustand. Nach dem Abriss will die Firma Holerbach-Bau (Hardheim) ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen bauen. rs