Guzzele streckt Narren nieder

Jetzt schlägt es aber 13! Mit dem Schmutzigen Donnerstag beginnt zwar die heiße Phase der Fastnacht, doch lustig ist die schon lange nicht mehr. In einem „Infoblatt für Umzugsteilnehmer bei Brauchtumveranstaltungen“ habe ich nämlich diesen Passus entdeckt. Obacht! Hinsetzen und an der Tischkante festkrallen:

„Die aus den Festwagen geworfenen Süßigkeiten und anderen Gegenstände stellen eine Gefahrenquelle dar, durch die Sach- und Körperschäden verursacht werden können.... Deshalb wird darum gebeten, auf das Wurfmaterial zu verzichten. Stattdessen sollte eine gezielte Verteilung der Süßigkeiten durch Fußgruppen erfolgen. Dies erhöht die Sicherheit erheblich und beugt Lebensmittelverschwendung vor.“

Sie brauchen sich nicht die Augen zu reiben, Sie haben richtig gelesen: Aus Festwagen geworfene Süßigkeiten und andere Gegenstände stellen also eine Gefahrenquelle dar. Ja, als Kind habe ich auch schon ein Hustenbonbon auf den Kopf und ein Schokoladentäfelchen gegen den Bauch geworfen bekommen. Ich darf die Mini-Popcorntüte, die meinen Arm streifte, nicht verschweigen. Die Zeitungsmeldungen lauteten danach aber nicht: Narr mit klaffender Kopf-Platzwunde ins Krankenhaus abtransportiert! Oder: Nach „Ritter Sport“-Treffer mit zehn Stichen genäht. Oder: Popcorntüte reißt Umzugsbesucher halben Unterarm ab.

Ich möchte in Kriegszeiten nicht zu martialisches Vokabular verwenden, doch hier muss es sein, um den ganzen deutschen Vorschriften-Dreifach-Absicherungswahnsinn zu verdeutlichen. Es kann und darf nicht unser Ernst sein, auf Wurf-Bonbons von Festwagen zu verzichten, nur weil irgendwo in Deutschland mal einer ein Hustenguzzele ungünstig an seine Birne gekriegt hat und deshalb einen halben Tag mit einer ach so üblen Beule herumlaufen musste.

Seit ich diese Zeilen oben gelesen habe, wundert mich nichts mehr. Wir brauchen kein Virus, keine Energiekrise und keinen Krieg, der unser Land ins Wanken bringt. Dafür sorgt der fürsorgliche Deutsche schon selbst! Auch wenn der Passus oben keine Vorschrift, sondern nur eine Empfehlung ist. Doch die ist schon schlimm genug.