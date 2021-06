Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Waldschwimmbad Buchen öffnete am Dienstag - Wetter lockte zahlreiche Badegäste an / Ab Donnerstag Schnelltest-Station des DRK auf dem Parkplatz Guter Start in die Freibadsaison in Buchen

Das Buchener Waldschwimmbad öffnete am Dienstag erstmals in diesem Jahr. Das schöne Wetter lockte zahlreiche Badegäste an.