Gute Laune in einer speziellen Zeit

Hainstadt. Wer den deutschen Schlager liebt, kann am Samstag, 28. August, in Hainstadt bei „Lianes Schlagernacht“ musikalisch auf seine Kosten kommen. Im Gewerbepark in der Bahnhofstraße sind neben der aus Walldürn stammenden Sängering der legendäre Roberto Blanco, der Schwarzwälder Sänger Oliver Thomas, die Newcomerin Natalie Lament und Peter Süssenbach mit von der Partie. Als brandneuer Act mischt das Schwarzwälder Duo „Freudenherz“ mit.

Durch den Abend führt der in der Szene bekannte Moderator Ingo Blenn. Darüber hinaus steht der Abend im Zeichen des guten Zwecks: Ein Teil des Erlöses fließt der Initiative „Wir helfen Milo“ zu. Damit soll die Familie des dreijährigen Milo unterstützt werden, der an Leukämie schwer erkrankt ist.

Gerade der deutsche Schlager mit seinen fröhlichen Texten und eingängigen Rhythmen versteht sich als Garant für gute Laune in jener doch etwas speziellen Zeit. Wie gut das funktionieren kann, hat Liane bereits im vergangenen Jahr mit ihrem Streaming-Festival unter dem Motto „Schlager schlägt Corona“ unter Beweis gestellt. ad