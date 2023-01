Gute Jugendarbeit macht Hoffnung für die Zukunft

Götzingen. Nach schwungvollem musikalischem Gruß durch die Kapelle eröffnete Kai Rösch vom Vorstandsteam die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Götzingen. Besondere Grüße galten Ortsvorsteherin Daniela Gramlich und ihrem Stellvertreter Jürgen Türschel, den Ehrenmitgliedern des Vereins sowie den Vertretern der Götzinger Vereine. Er zeigte sich erleichtert darüber, dass das Vereinsjahr 2022 recht ruhig und wieder weitgehend normal verlief. Er bedauerte, dass die Verkettung unglücklicher Umstände das ursprünglich vorgesehene Dreikönigskonzert verhinderte, doch das für 20. Mai terminierte Kirchenkonzert eine kleine Entschädigung darstellen werde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele Aktivitäten

Den Jahresbericht präsentierte Teresa Rösch. Auch sie bedauerte den Ausfall des Dreikönigskonzertes und begrüßte, dass mit dem Jägerball am 18. Februar wieder der Routineablauf Einzug halte. Sie informierte über die Fakten um die Führungs- und Jugendarbeit des Vereins und verwies auf vielfältige Aktivitäten hinsichtlich Geburtstagen, Hochzeiten und Beerdigungen sowie die Mitgestaltung kirchlicher und kultureller Festlichkeiten.

Den detaillierten Verlauf des Berichtsjahres im Vereinsleben präsentierte Schriftwart Daniel Schmitt. Er führte aus, dass der Musikverein derzeit 42 aktive Mitglieder und sechs Jugendliche in Ausbildung zählt. Außerdem gehören 13 Ehren- und 164 passive Mitglieder zum Verein.

Mehr zum Thema Musikverein Hilmar Hehn und Frank Wagenblast nun Ehrenmitglieder Mehr erfahren Prunksitzung der „Getzemer Narre“ „Freie Fahrt der Faschenoacht“ Mehr erfahren Generalversammlung Alois Hehn zum Ehrenmitglied ernannt Mehr erfahren

Über die wirtschaftliche Entwicklung referierte Kassenwartin Lena Käflein . Sie konstatierte eine gesunde finanzielle Basis. Andreas Geier, der zusammen mit Gerd Jaufmann die Kasse geprüft hat, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und empfahl die Entlastung. Diese wurde einstimmig erteilt.

18 Jungsänger dabei

Über die Jugendarbeit im Verein berichtete Isabell Eggert, die recht Positives zu vermelden hatte. In einer Partnerschaft mit den befreundeten Vereinen aus Eberstadt und Schlierstadt werden in Kooperation mit der Musikschule Buchen derzeit 18 Jugendliche ausgebildet. Sie sei erfreut über den guten Zuspruch sowie den problemlosen und erfolgreichen Verlauf der Ausbildungsarbeit. Ihre Hoffnung sei, dass möglichst viele dieser Jungmusikanten auf Dauer „bei der Stange bleiben“ werden und dankte allen, die bei der Ausbildungsarbeit mitwirken und unterstützen.

Dirigent Udo Link beklagte, dass Corona das Musikgeschehen spürbar ausgebremst habe, der Probebetrieb sei schon extrem erschwert gewesen. Jetzt aber bestehe Zuversicht, dass das wieder besser werde und man mit dem Konzert im Mai einen effektiven Neustart arrangieren könne. Gerade für die Jugend-Ausbildung sei die Corona-Einschränkung extrem nachteilig gewesen. Link verwies darauf, dass man aber trotz aller Beschränkungen über 20 Einsätze im Berichtsjahr hatte. Besonderen Dank zollte er den Mitgliedern, Vizedirigent Benedikt Volk, Notenwart Erhard Schmitt sowie dem Vorstand für ihre Unterstützung und appellierte an alle: „Bleibt weiterhin engagiert für den Verein, macht weiter so!“

„Dickes Lob“

Mit den Grüßen von Stadt- und Ortschaftsverwaltung an Versammlung und Verein verband Ortsvorsteherin Daniela Gramlich den Dank und ein „dickes Lob“ an die Aktiven und den Verein für ihr gesellschaftliches Engagement. Man könne sich das gesellschaftliche Leben in Götzingen absolut nicht vorstellen. Lob und Anerkennung zollte sie auch der im Verein geleisteten Jugendarbeit und hob deren Bedeutung hervor.

Den Dank von Pfarrer Johannes Balbach und der Kirchengemeinde für die musikalische Begleitung bei allen kirchlichen Anlässen übermittelte Elisabeth Hell. Abschließend gab Fabian Aumüller noch einen Situationsbericht über den Probenbetrieb, der sich künftig hoffentlich wieder ohne Einschränkungen und damit auch effektiver gestalten wird.

Nach einem kurzen Ausblick verbunden mit der Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder das Dreikönigskonzert des Musikvereins stattfinden werde, beschloss Aumüller die Versammlung. Mit dem „Badener-Lied“ setzt dann die Kapelle auch noch einen klangvollen musikalischen Schlusspunkt.