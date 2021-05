Gullydeckel entfernt

Bödigheim. In der Hauptstraß entfernten Unbekannte in der Nacht auf Freitag mehrere Gullydeckel von der Fahrbahn. Gegen 1 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer, dass zwei Schachtdeckel herausgehoben wurden. Die alarmierte Streifenbesatzung fand die Gullydeckel in der Nähe auf einem Gehweg und auf der Fahrbahn der Hauptstraße. Daraufhin setzte sie diese wieder ordnungsgemäß ein. Niemand zu Schaden gekommen.

AdUnit urban-intext1

Gefährlicher Eingriff

Die Polizei ermittelt nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten. Sie sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/ 9040, melden.