Gruppen sind nun ausgelost

Waldhausen. Im Rahmen seines 95-jährigen Vereinsjubiläums vom 8 . bis 10. Juli richtet der SV Waldhausen die Fußballstadtmeisterschaften der Stadt Buchen aus. Hierzu fand dieser Tage im Beisein des Schirmherrn der Stadtmeisterschaften, Bürgermeister Roland Burger sowie der Vertreter der acht teilnehmenden Mannschaften die Auslosung der Gruppen im Sportheim des SVW statt.

Losfee Paulina Schüßler hat den TTSC Buchen, den FC Bödigheim, die Spielvereinigung Hainstadt und die SG Götzingen/Eberstadt in Gruppe A, den FC Hettingen, den SV Hettigenbeuern, Gastgeber Waldhausen sowie den TSV Buchen in die Gruppe B gelost.

Gemäß dem aktuellen Spielemodus kommt es zu folgenden Vorrundenspielen: TTSC Buchen – FC Bödigheim, SpVgg Hainstadt – SG Götzingen/Eberstadt, FC Hettingen – SV Hettigenbeuern, SG Waldhausen/Laudenberg – TSV Buchen, TTSC Buchen - SpVgg Hainstadt, FC Bödigheim – SG Götzingen/Eberstadt, FC Hettingen – SG Waldhausen/Laudenberg und TSV Buchen – SV Hettigenbeuern.

Nach aktuellem Planungsstand gehen die acht Vorrundenpartien am Sportfestsamstag über die Bühne, die beiden Halbfinalspiele sind für Sonntagnachmittag eingeplant und das Endspiel wird am Montagabend ausgetragen. Der endgültige Zeitplan wird in den nächsten Wochen festgelegt und anschließend veröffentlicht werden. WoLi