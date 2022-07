„Grünes Abitur“ bestanden

Buchen/Mosbach. Den Jagdscheinanwärtern der beiden Kreisjägervereinigungen Buchen und Mosbach, die zusammen eine Jagdschule betreiben, wurden kürzlich feierlich ihre Jägerbriefe mit dem Jägerschlag überreicht werden.

Insgesamt 21 Teilnehmer (13 KJV Mosbach und acht KJV Buchen) dürfen sich ab sofort Jungjäger nennen. Viele Monate wurde für das „Grüne Abitur“ gelernt, Wissen zu verschiedensten Themengebieten wie Wald- und Ackerbau, Naturschutz und Jagdrecht aufgesogen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Die Ausbildung begann im August 2021 und wurde im Frühjahr abgeschlossen. Jeder Jungjäger wurde mit den Wünschen des Jägerschlags offiziell in die Jägerschaft aufgenommen. Der Jägerschlag markiert den offiziellen Abschluss der Ausbildung und wurde durch die beiden Kreisjägermeister Heinz Gottmann (KJV Mosbach) und Dr. Henrich Heitmann (KJV Buchen) vorgenommen. Der Leiter der Jagdschule, Roland Braun, beglückwünschte zusammen mit den Ausbildern die Jungjäger. Den feierlichen Rahmen gaben die Jagdhornbläser mit verschiedenen Signalen vor und zum Abschluss der Zeremonie.