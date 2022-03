Großreinemachen: Frühjahrsputz in Buchen

Buchen. Eine schöne und saubere Stadt wünscht sich eigentlich jeder und sicherlich haben sich die meisten auch schon mal über herumliegenden Müll geärgert. Wenn weggeworfene Verpackungen, Zigarettenkippen und sonstiger Unrat reden könnten, wäre wohl manchmal auf der Straße das eigene Wort nicht mehr zu verstehen.

Dass zu einer lebens- und liebenswerten Umwelt auch eine saubere Stadt gehört, ist anscheinend leider nicht allen bewusst. Um dieses Bewusstsein zu stärken, veranstaltet die Stadt Buchen unter dem Motto „Frühjahrsputz in Buchen“ eine Aktionswoche die am Samstag, 9. April ab 10 Uhr mit dem Stadtreinigungstag ihren Abschluss finden wird.

Während die Schulen bereits unter der Woche in verschiedenen Reinigungsabschnitten Müll sammeln, können am Samstag alle Interessierten gemeinsam Hand angelegen werden um Straßen, Wege und Plätze in der Innenstadt zu reinigen. Alle Mitbürger sind aufgerufen mitzumachen.

Zentrale Rolle

Aus Sicht des Stadtmarketings spielt das Thema Sauberkeit eine zentrale Rolle im Wahrnehmungsraum der meisten Menschen. Auch Wohlbefinden und Sicherheitsempfinden der Einwohner und Gäste einer Stadt hängen mitunter sehr stark von der Sauberkeit der Umgebung ab.

Die Stadt Buchen ist daher stets bemüht, für ein sauberes und ansprechendes Umfeld der Menschen zu sorgen, die hier leben, arbeiten, einkaufen oder sich einfach nur erholen wollen. Wenn zu Beginn der wärmeren Jahreszeit „Großreinemachen“ angesagt ist und die Stadtreinigung quasi im Mittelpunkt steht, soll eine positive Umwelteinstellung gefördert werden.

Neben den städtischen Schulen sind auch Vereine angesprochen und werden ebenfalls um Unterstützung der Aktion gebeten. Die Mülleimer werden auch am Stadtreinigungstag wie üblich durch den „Stadtreinigungsdienst“ geleert. Von den Teilnehmern soll sämtlicher Abfall auf den Straßen, Wegen und Plätzen eingesammelt werden.

Die Stadt wird hierzu in verschiedene Reinigungsbereiche eingeteilt. Müllsäcke werden bereitgestellt. Gesammelt wird sämtlicher Abfall wie Verpackungen, Kartons, Plastikfolien, Flaschen, Dosen, Zigaretten und ähnliches. Arbeitshandschuhe und Reinigungsgeräte, wie beispielsweise Schaufeln, Eimer oder Besen, sind von den Helfern mitzubringen.

Säcke werden gesammelt

Die Veranstaltung wird auch bei schlechtem Wetter durchgeführt. Der städtische „Frühjahrsputz“ startet am Samstag, 9. April, um 10 Uhr am Wimpinaplatz. Vor dem neuen Rathaus werden zum Ende der Reinigungsaktion auch alle Säcke gesammelt, um zu verdeutlichen, wie viel Abfall achtlos in den öffentlichen Raum geworfen wird.

Als Abschluss der Reinigungsaktion gibt es für alle freiwilligen „Müllsammler“ auf dem Wimpinaplatz einen Mittagsimbiss.