Großes Interesse am Thema „Vorsorgevollmacht“

Buchen. Der Buchener Pflegedienst „Hand in Hand“ hatte Interessierte und Betroffene zu einem Vortrag des Betreuungsvereins Neckar-Odenwald-Kreis geladen. In diesem kostenfreien und anmeldefreien Vortrag ging es um das wichtige Thema „Vorsorgevollmacht“.

Jeder Mensch kann vorübergehend oder auf Dauer die Fähigkeit verlieren, seinen eigenen Willen zu äußern, Entscheidungen zu treffen und Geschäfte abzuschließen. Es spielt keine Rolle, aus welchen Gründen jemand seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann: Wer für diesen Fall nicht vorsorgt, kann nicht damit rechnen, dass die Angehörigen automatisch für ihn entscheiden dürfen.

Ehegatten, Kinder oder andere Verwandte oder Freunde dürfen nur für den Betroffenen handeln, wenn sie eine Vollmacht oder Betreuungsverfügung vorweisen können. In den letzten Jahren musste zunehmend beobachtet werden, dass vielfach intakte Familien sich gerichtlichen Betreuungsverfahren gerade deshalb unterziehen mussten, weil entsprechende Vorsorgemaßnahmen versäumt worden waren.

Der Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis informierte unter Leitung von Heike Friedel über die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten (die Vorsorgevollmacht, die Betreuungsverfügung und die Patientenverfügung), um deren Inhalte, Formulierungen und Aufbewahrung der Schriftstücke. Ebenso wurde aufgeklärt über Unterschiede, rechtliche Hintergründe und bürokratische Abläufe. Ebenso wurden Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Aufgrund des regen Zulaufs und der nach wie vor relevanten und doch so oft vernachlässigten Thematik loten der Pflegedienst und der Verein nun weitere Terminmöglichkeiten aus.

Gegen einen Unkostenbeitrag bietet der Verein die „Vorsorgemappe“ an. Diese Mappe wurde von den Fachleuten des Vereins erstellt und enthält alle nötigen Formulare für die verschiedenen Vorsorge- und Verfügungsfälle. Erhältlich ist die Mappe in Buchen bei „Hand in Hand“.