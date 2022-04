Großer Mangel an „Schiris“

Götzingen. Die Schiedsrichtervereinigung (SR) des Sportkreises Buchen führte ihre Jahreshauptversammlung 2020/2021 im Sportheim des TSV Götzingen durch. SRVgg-Obmann Thomas Mistele sagte, dass Corona und die daraus folgenden Konsequenzen sehr gravierende Spuren hinterlassen und bestimmte Tendenzen verstärkt haben. Beispielsweise sei die SR-Vereinigung von ehemals 144 Mitgliedern auf nunmehr 52 abgerutscht, im Fußballkreis Buchen zähle man derzeit 110 fehlende Schiedsrichter. Das Schiedsrichterwesen sei dadurch dramatisch beeinflusst, die Besetzung der Spiele oft kaum noch zu meistern. Allerdings gelte es festzuhalten, dass vor allem auch das Verhalten, vor allem aus Zuschauerkreisen, gegenüber den Referees ein großes Problem darstelle, die Beschimpfungen und Beleidigungen bis hin zu Drohungen hätten sich extrem ausgeweitet und verleiden vielen SR-Kameraden „das Pfeifen“. Auf diesem Felde seien dringend und umfassend Reaktionen notwendig, um das Ansehen der Schiedsrichter und deren Wertschätzung zu verbessern und einen geregelten Spielbetrieb auch künftig realisieren zu können.

Den SR-Mangel kann der derzeit laufende Neulingskurs mit neun Teilnehmern, auf den SR-Lehrwart Heiko Link verwies, absolut nicht kompensieren. Dass die Schiedsrichter-Einteilung nie einfach war, aber dramatisch schwieriger werde, unterstrichen unisono die beiden Spiele-Einteiler Holger Jakob und Thomas Mistele. Die immer mehr abnehmende Akzeptanz gegenüber den Schiedsrichtern und bei vielen die Erkenntnis, dass es „auch noch einiges außer Fußball gibt“, taten ein Übriges, so waren allein während der Corona-Periode 19 Abgänge zu verzeichnen. Sehr erschwert werde die Tätigkeit aber auch durch viele und vor allem oft sehr kurzfristige Spielabsetzungen und nicht selten auch mangelnder Kooperationsbereitschaft von Vereinen. Teils kurzfristige Absagen durch Schiedsrichter sowie auch deren teilweise begrenzte Einsatzbereitschaft kommen dazu, so dass ohne den Austausch mit den Nachbarkreisen wohl manche Spielbesetzung nicht möglich gewesen wäre. Dass gerade auch bei manchem Jungschiedsrichter aufgrund der Corona-Konsequenzen die Lust am Amt dahinschwand, beklagte der Jung-SR-Obmann Manuel Grübel, der sein Amt erst 2020 übernahm und die Hoffnung hegte, dass man künftig doch wieder junge Bewerber neu gewinnen könne.

Schiedsrichter geehrt

Diese Versammlung bot dem Badischen Fußballverband (BFV) Gelegenheit, langjährig aktive Referees für ihren Einsatz zu ehren. Die Ehrennadel nebst Urkunden wurden verbunden mit Glückwünschen und dem Dank des BFV sowie unter dem Beifall der Anwesenden von David Schiffmacher überreicht. Ausgezeichnet wurden: Mit der SR-Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre: Felix Beuchert, Heiko Link, Arno Trautwein und Julia Sturm, die übrigens als erste Frau im Kreis Buchen im Schiedsrichterwesen voll etabliert und engagiert ist. Mit der SR-Ehrennadel in Gold für 30 Jahre: Werner Scheidle und Horst Saling. Zusätzlich wurden geehrt Alfred Schöllig für 40 Jahre und Helmut Haas für 50 Jahre im Einsatz „mit der Pfeife“.

Im weiteren Verlauf zeichnete die Schiedsrichtervereinigung ihre Aktiven mit den meisten Einsätzen aus. Dabei waren in der Saison 2019/20 die Spitzenreiter David Schiffmacher (45 Einsätze), Marcel Jurke (44) und Thomas Mistele (35), während im Jahr 2020/21 Holger Jakob (45), Oliver Ried (44) und Timo Noe (42) vorne lagen.

Grußworte entboten der Buchener Sportkreis-Vorsitzende Horst Saling sowie der Mosbacher SR-Obmann Robin Sigl. Beide zollten dem Team der SRVgg Dank fürs Engagement sowie den Schiedsrichtern Anerkennung für ihren Einsatz auch unter den erschwerten Bedingungen. Ohne solches Engagement wäre ein Spielbetrieb nicht möglich. Daher verdienten die Schiedsrichter absolut mehr Wertschätzung durch Vereine, Spieler und die Zuschauer.