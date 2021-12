Große Resonanz: Eislaufbahn in Buchen schloss am Sonntag

Buchen. Ende des Vergnügens: Am gestrigen Sonntagabend schloss die Eislaufbahn auf dem Musterplatz in Buchen. An 24 Tagen vergnügten sich mehrere tausend Menschen auf der Eislauffläche der BBV. Immerhin gab es bereits zu Beginn am 26. November über 2500 Voranmeldungen. Genaue Zahlen will das Unternehmen im Laufe der Woche bekanntgeben (darüber werden wir noch berichten). Der Eislauf-Spaß war unter der „2G“-Regelung möglich. Im „Rahmenprogramm“ nutzten viele Besucher auch die Verköstigungsangebote auf dem Areal der Bahn. Damit war dieses Angebot zumindest ein Mini-Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt in Buchen. mf/Bild: Maren Greß

