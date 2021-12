Große Freude über monatliche Sofortrente

Hettingen. Es ist schon etwas Besonderes, wenn bei der monatlichen Gewinnsparauslosung ein Haupttreffer gezogen wird. Wenn dieser Haupttreffer allerdings eine monatliche Sofortrente bedeutet – fünf Jahre lang jeden Monat 1000 Euro – , meint es das Glück mit dem Gewinner besonders gut. Riesige Freude herrschte daher bei Susanne Fänderich aus Glashütten, Kundin der Volksbank Franken in Hettingen, über dieses unverhoffte Glück. Sie gewann in der Dezember-Sonderverlosung eine Sofortrente über insgesamt 60 000 Euro. Teilnehmer am VR-Gewinnsparen können sparen, etwas gewinnen und sie tun gleichzeitig Gutes.

