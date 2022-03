Große Freude über die neuen Räume am Buchener Burghardt-Gymnasium

Buchen. Ein zentrales Ziel der Baumaßnahme am Burghardt-Gymnasium ist es, die Fachräume für die Naturwissenschaften zeitgemäß zu gestalten.

Dieser wichtige Zwischenschritt ist nun geschafft: Am ersten Schultag nach den Fastnachtsferien konnten die Schüler mit ihren Lehrkräften je zwei neue Fachräume für Biologie, Physik und Chemie erstmals im Unterricht nutzen. Die alten Räume aus den 1960er Jahren im Trakt 1 waren in die Jahre gekommen und hielten längst den Anforderungen für zeitgemäßen Unterricht nicht mehr Stand. Die neuen Fachräume entstanden nun im Trakt 4 sowie im neu errichteten Verbindungsbau zu Trakt 3, die nun zusammen den „Nordflügel“ bilden.

Neues Klassenzimmer und Fachraum für Biologie: Die Freude bei Schülern und Lehrern des Burghardt-Gymnasiums ist groß. © BGB

Auch die Klassenzimmer in diesem Bereich wurden saniert und mit neuer Technik ausgestattet. Besonders groß war die Freude, dass die beliebte Cafeteria an diesem Tag im neuen Südflügel ihren Betrieb aufnehmen konnte und bereits am ersten Tag hervorragend angenommen wurde.

Die ehrenamtlichen Helfer wollen in den kommenden Wochen schrittweise das Sortiment und das Angebot vergrößern.

Auch wenn die Orientierung am ersten Schultag im neuen Schulgebäude noch ungewohnt war, so war doch allerorten die Freude über die neuen Räume, die eine angenehme Atmosphäre ausstrahlen, spürbar.