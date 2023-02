Graffiti in Hollerbach

Hollerbach. Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti gab es nach Angaben der Polizei am vergangenen Wochenende. In der Holunderstraße wurden mehrere Objekte mit weißer Sprühfarbe besprüht. Von Freitag, 23.30 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, wurden durch einen bislang unbekannten Täter eine Hauswand, ein Werbebanner sowie der Gartenzaun eines dortigen Restaurants mit Schriftzügen bemalt. Der Zeitraum für die Beschädigung am Gartenzaun und an der Hauswand lässt sich laut Polizei auf den 4. Februar, zwischen etwa 0.30 Uhr und 1 Uhr eingrenzen. Der Sschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen können sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1