Graffiti auf Herrentoilette

Buchen. Ein Graffiti wurde von einem unbekannten Täter zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmorgen auf einer Trennwand in einer öffentlichen Herrentoilette am Wimpinaplatz in Buchen angebracht. Zudem beschmierte er diese auch mit einem Farbstift. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe.

Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, entgegengenommen.