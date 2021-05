Gottesdienste nur für die Familien

Buchen. In der Evangelischen Christuskirche Buchen werden in diesem Jahr folgende Konfirmandinnen und Konfirmanden eingesegnet: Anna-Leah Albrecht, Emely Andruschetschkin, Lena Eder, Julia Eichholz, Celina Fischer, Roman Ganske, Anna Gart, Jennifer Gauerhof, Karolina Gottfried, Leonardo Hafner, Alika Hepp, Lennard Hermann, Frederik Hörr, Viktoria Kopeschnik, Christian Kurjano-witsch, Sophia Lindegrün, Xenia-Constanze Linker, Sofia Palmer, Patricia Rommel, Ferdinand Sattler, Lenny Elias Scheffel, Constantin Schneider, Sophie Schneider, Malte Stieber, Jana Sverev, Jan-Gabriel Tischkewitsch, Dario Tomica, Angelina Winterholler, Elina Wisner, Helen Wolfram.

AdUnit urban-intext1

Konfirmationsgottesdienste finden am Sonntag, 2., und Sonntag, 9. Mai, in der evangelischen Christuskirche statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften können an diesen Gottesdiensten nur die Familien der Konfirmanden teilnehmen.