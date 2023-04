Globale Herausforderungen in der Region erlebbar machen

Buchen. Um die von der Weltgemeinschaft für alle Länder gesteckten 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bekannter zu machen, wurden von den beiden Außenstellen von „Engagement Global“ in Mainz und Stuttgart, in Kooperation mit dem Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) und mit Unterstützung der Agentur Momentum Novum in der Metropolregion Rhein-Neckar, sieben Touren für Nachhaltigkeit entwickelt.

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Zielen und 169 Unterzielen bildet den Rahmen zur Verwirklichung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Gesellschaft – auch im Neckar-Odenwald-Kreis.

Die geführten Touren geben mit ihren Lernstationen einen Einblick in regionale Besonderheiten der Landschaftsräume und verbinden Bewegung und Spaß mit Bildung. Sie richten sich an die breite Öffentlichkeit und sollen Mut machen, sich für die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele einzusetzen. Thematisiert werden Zukunftsfragen wie zum Beispiel Klimawandel, Ernährungssicherheit, Gewässerschutz, Biodiversität, Ressourcen, Welthandel und Fluchtursachen.

Unter dem Motto „global.lokal.erleben“ werden globale Herausforderungen im regionalen Raum erlebbar. Die Erlebnistouren finden zu Fuß, per Fahrrad und auf dem Wasser statt und werden in den Landkreisen Bad Dürkheim, Bergstraße, Germersheim, Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar, Rhein-Pfalz und Südliche Weinstraße angeboten.

Die speziell dafür ausgebildeten Tourguides kennen die Region und stellen aktuelle Bezüge zum Leitbild einer global nachhaltigen Entwicklung und einzelnen Nachhaltigkeitszielen her – anschaulich ergänzt durch Beispiele aus dem Globalen Süden.

„Flucht, Ernährung, Klimawandel“

Am 19. Mai findet um 14 Uhr unter dem Motto „Flucht, Ernährung, Klimawandel – aus der Geschichte für die Zukunft lernen“ die erste Erlebnistour im Neckar-Odenwald-Kreis statt. Auf der Fahrradtour entdecken die Teilnehmer vor Ort globale Zusammenhänge und leiten aus der Vergangenheit Lösungen für die Zukunft ab.

Das Eiermann-Magnani-Haus in Hettingen, eine Genossenschaftssiedlung aus der Nachkriegszeit, zeigt, wie geflüchtete Menschen selbstbestimmt und in Gemeinschaftsleistung mit einem ganzen Dorf sozialen und integrativen Wohnraum schaffen konnten. Dies führt die Gruppe zur Beschäftigung mit aktuellen Fluchtursachen weltweit.

Danach geht es zur Grünkerndarre in Buchen-Rinschheim. Grünkern wurde im Odenwald während der Hungerjahre im 19. Jahrhundert erfunden, heute ist er ein Beispiel für innovative Nahrungsproduktion zur Linderung des Hungers in der Welt. Und an der Eberstadter Tropfsteinhöhle erfahren die Teilnehmer etwas über die Auswirkungen des Klimawandels auf Länder des Globalen Südens.

Beginn und Ende der rund vierstündigen Tour (20 Kilometer Radweg, 230 Höhenmeter) ist am Buchener Bahnhof.