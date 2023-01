Gewinner des Kalenders gesucht

Buchen. Viele tolle Gewinne warten in der der Apotheke am Musterplatz darauf, noch an den Samstagen zwischen 10 und 13 Uhr bei den Mitgliedern des Lions Clubs Madonnenland abgeholt zu werden.

Nummer kontrollieren

Auch der Hauptgewinner mit der Nummer 4151 hat sich seinen „4000-Euro-Reisegutschein“ noch nicht geholt. Es lohnt sich folgende Los-Nummern noch einmal genau durchzusehen:

1020, 1030, 1033, 1036, 1068, 1090, 1108, 1152, 1158, 1177, 1180, 1199, 1220, 1255, 1257, 1261, 1271, 1282, 1298, 1301,.1305, 1326, 1332, 1351, 1352, 1354, 1374, 1392, 1425, 1452, 1453, 1472, 1491, 1492, 1502, 1531, 1536, 1557, 1577, 1578, 1580, 1614, 1636, 1647, 1652, 1664, 1688, 1695, 1722, 1746, 1748, 1766, 1833, 1847, 1848, 1864, 1893, 1896, 1897, 1912, 1921, 1928, 1948, 1951, 1953, 1964.

2005, 2009, 2012, 2015, 2030, 2032, 2067, 2114, 2176, 2193, 2208, 2211, 2253, 2261, 2283, 2290, 2326, 2329, 2342, 2359, 2360, 2366, 2369, 2377, 2405, 2414, 2423, 2445, 2464, 2501, 2529, 2558, 2562, 2571, 2650, 2678, 2687, 2713, 2727, 2757, 2765, 2774, 2850, 2854, 2912, 2913, 2924, 2935, 2978, 2986.

3025, 3103, 3135, 3143, 3147, 3155, 3195, 3197, 3217, 3242, 3249, 3256, 3296, 3339, 3355, 3422, 3423, 3433, 3448, 3458, 3479, 3481, 3487, 3489, 3504, 3545, 3557, 3562, 3569, 3572, 3573, 3618, 3623, 3629, 3634, 3646, 3647, 3670, 3674, 3677, 3682, 3701, 3703, 3716, 3723, 3729, 3770, 3783, 3797, 3811, 3815, 3840, 3841, 3860, 3874, 3885, 3925, 3927, 3931, 3977, 3986, 3989.

4006, 4016, 4026, 4033, 4034, 4044, 4055, 4061, 4113, 4137, 4151, 4183, 4186, 4194, 4196, 4209, 4214, 4230, 4235, 4243, 4254, 4274, 4309, 4351, 4362, 4390, 4409, 4422, 4446, 4452, 4455, 4467, 4475, 4477, 4487, 4488, 4498, 4505, 4522, 4558, 4566, 4573, 4584, 4593, 4596, 4625, 4700, 4701, 4711, 4740, 4756, 4763, 4779, 4785, 4803, 4810, 4839, 4855, 4862, 4899, 4904, 4942, 4949, 4956, 4964, 4967, 4973, 4995.

5004, 5076, 5080, 5118, 5122, 5149, 5159, 5169, 5172, 5176, 5221, 5232, 5246, 5247, 5277, 5311, 5321, 5359, 5416, 5422, 5425, 5427, 5443, 5445, 5478, 5486, 5521, 5529, 5558, 5595, 5597, 5666, 5724, 5736, 5757, 5772, 5792, 5835, 5846, 5850, 5857, 5864, 5890, 5941, 5952, 5953, 5959, 5966, 5974, 5975, 5976, 5979, 5988, 5992.

6012, 6019, 6080, 6160, 6216, 6252, 6256, 6269, 6277, 6288, 6330, 6332, 6362, 6365, 6369, 6375, 6378, 6381, 6389, 6401, 6408, 6421, 6435, 6475, 6476, 6479, 6533, 6556, 6583, 6585, 6598, 6606, 6607, 6614, 6617, 6639, 6642, 6644, 6649, 6658, 6671, 6680, 6728, 6771, 6795, 6815, 6854, 6859, 6867, 6872, 6897, 6907, 6929, 6964, 6970, 6973, 6976.

7045, 7052, 7056, 7071, 7077, 7129, 7134, 7157, 7206, 7209, 7211, 7228, 7256, 7288, 7299, 7316, 7326, 7329, 7340, 7368, 7374, 7375, 7379, 7401, 7432, 7433, 7445, 7447, 7475, 7512, 7527, 7535, 7543, 7555, 7561, 7570, 7604, 7605, 7620, 7679,, 7711, 7712, 7719, 7727, 7743, 7749, 7769, 7774, 7792, 7793, 7842, 7858, 7864, 7865, 7890, 7895, 7903, 7907, 7933, 7981, 7998.

8016, 8038, 8044, 8047, 8058, 8059, 8060, 8074, 8102, 8184, 8236, 8238, 8243, 8259, 8266, 8273, 8274, 8277, 8284, 8295, 8319, 8338, 8346, 8353, 8356, 8376, 8399, 8411, 8444, 8471, 8491, 8509, 8525, 8529, 8533, 8548, 8551, 8569, 8586, 8615, 8628, 8650, 8678, 8708, 8737, 8738, 8740, 8748, 8761, 8764, 8822, 8854, 8865, 8867, 8876, 8896, 8900, 8918, 8926, 8932, 8938, 8963, 8969,, 8983, 8995.