Gewinner beim Linos-Kalender

Buchen. Gewinne im Gesamtwert von 2358 Euro befinden sich heute im Adventskalender des Lions-Club Madonnenland. Mit zehn Gutscheinen in Höhe von je 30 Euro beteiligt sich die Sonnen Apotheke in Buchen mit den Nummern 1472, 1054, 4390, 4949, 6740, 4700, 1271, 2814, 7842, 3977. Mit zehn Gutscheinen über jeweils 30 Euro schließt sich die Apotheke am Musterplatz an verteilt auf die Nummern 4455, 7329, 3674, 6019, 5979, 4422, 4763, 5108, 7792, 8047. Von der Stadt-Apotheke am Bild kommen weitere zehn Gutscheine in Höhe von jeweils 30 Euro mit den Nummern 1257, 3874, 7981, 8102, 1158, 3729, 8044, 5080, 8238, 2326. Zwei Samsung Tablets A8,10,5“ WIFI 32 GB im Wert von jeweils 229 Euro gibt es von Hoffmann + Krippner mit den Nummern 7060, 5521. Zu einer Wochenendausfahrt mit einem Jaguar I-Pace Elektroauto lädt Brückner & Hofmann Jaguar, Range und Land Rover ein, 4373. Zehn Bargeldpreise in Höhe von jeweils 50 Euro kommen von GR-Software Engineering GmbH in Höpfingen mit den Nummern 7933, 7379, 8016, 3242, 1282, 6533, 3811, 2283, 4467, 2377.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1