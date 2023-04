Getötete Kinder lebten in Mosbach

Mosbach/Hockenheim. Nach dem Fund von zwei toten Kindern in einer Hockenheimer Wohnung (wir berichteten) wurde nun bekannt, dass die Brüder im Alter von sieben und neun Jahren zuletzt bei ihrem Vater in Mosbach gewohnt haben. Die Eltern lebten getrennt. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. Wie lange die Kinder schon in Mosbach zuhause waren, sei jedoch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Meike Wendt, die Pressesprecherin der Stadt Mosbach bestätigte, gingen die Kinder auch auf eine Schule im Stadtgebiet. „Vonseiten der Stadt ist man bereits in Kontakt mit der Bildungseinrichtung, um den Unterrichtsstart nach den Ferien vorzubereiten“, erklärte Wendt weiter. Demnach werde zurzeit über eine Trauerfeier oder die Einrichtung eines Trauerraums nachgedacht. Ebenfalls soll es die Möglichkeit zur Beratung und Betreuung für Mitschüler der beiden Jungen geben.