Gestecke und Kränze umweltfreundlich gestalten

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Oktober ist bisher sehr sommerlich ausgefallen. Trotzdem: Es wird Zeit für die Gestaltung von Gestecken und Kränzen. Für Allerheiligen und für die die folgende Advents- und Weihnachtszeit sind Dekorationen aus immergrünen Zweigen, Trockenblumen und bunten Früchten angesagt. Egal ob gekauft oder selbst gemacht – es sollte nicht nur natürlich aussehen, sondern auch aus natürlichen Materialien der Region bestehen. So werden die Natur und das Klima möglichst wenig belastet. Denn dann müssen die Dekorationen oder ihre Ausgangsmaterialien nicht per Flugzeug oder Containerschiff um die Welt reisen. Dekoratives Grün- und „Buntzeug“ findet sich in Hülle und Fülle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Haltbares Grün wie Thuja, Wacholder und Efeu findet sich in vielen Gärten, Hecken und Waldrändern. Für leuchtende Herbstfarben sorgen Fruchtstände wie Hagebutten unterschiedlicher Größe und Form, Beeren von Sand- und Feuerdorn, Weißdorn oder Eberesche sowie Früchte von Lampionblumen, Zierquitten, Zierapfel und Efeu. Sie können farblich gut ergänzt werden durch Zapfen, Bucheckern, mit Flechten bewachsenen Ästen und Samenständen von Zierlauch, Mohnkapseln aus dem Garten, Silberlingen und trockenen Graswedeln. Hinsichtlich ihrer dekorativen Wirkung können sie ohne weiteres mithalten mit exotischen Dekorationsmaterialien. Im Gegensatz dazu haben sie aber den Vorteil der kurzen Transportwege und sind auch nicht gefärbt oder mit Metallic-Lack eingesprüht, damit sind sie auch kompostierbar. Schleifen oder Christbaumkugeln für die Weihnachtszeit können an sehr dünnen unlackierten und unverzinkten Drähten dazu gesteckt werden, diese sind vor Entsorgung der Gestecke oder Kränze über die Bioenergietonne zu entfernen.

Für den Zusammenhalt der grünen Kunstwerke sollten Strohkränze und Kissen aus Stroh oder Heu, dünne Drähte oder besser noch Schnüre aus Hanf, Baumwolle, Jute oder Sisal sorgen. Sie ersetzen schlecht recyclingfähige Materialien. Nur solche Gestecke und Kränze, die komplett aus unbehandelten Naturmaterialien bestehen, können nach dem Gebrauch vollständig über den häuslichen Kompost oder die Bioenergie-Tonne entsorgt werden. Bei Floristen und Gärtnereien ist komplett kompostierfähige Grün-Dekoration aus regionalen unbehandelten Materialien erhältlich. Falls das nicht ohne weiteres auf einem Etikett ersichtlich ist, sollte man beim Kauf gezielt danach fragen. Falsch über die Bioenergietonne entsorgte Grün-Dekos mit Anteilen von Kunststoffen oder Metallen würden zu einer schlechteren Qualität der daraus gewonnenen Komposte führen. Mit nicht kompostierbaren Abfällen fehlbefüllte Bioenergietonnen werden daher vom Ladepersonal mit einem roten Anhänger versehen und ohne Leerung stehengelassen.

Mehr zum Thema Es ist Quittenzeit Aromatisch und wohlriechend Mehr erfahren

Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Telefon 06281/9060.