Waldhausen. Die Ehrung eifriger Blutspender, Maßnahmen im und am Friedhof, die unbefriedigende Parkplatzsituation rings um das Caritas-Pflegezentrum sowie ein sehr ausführlicher Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ prägten die erste Sitzung des Waldhausener Ortschaftsrats im Jahr 2021.

Dabei hatte Ortsvorsteher Alexander Leix die angenehme Pflicht, vier langjährige Blutspender für ihren unentgeltlichen, vorbildlichen und verantwortungsbewussten Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit zu ehren. Leix zeichnete Rupert Baumann und Frank Brüderle für zehn Blutspenden, Karin Zehr für 25 Blutspenden und Bernhard Haag für 100 freiwillige Blutspenden aus.

Beim Punkt „Friedhofsangelegenheiten“ ging Leix zunächst auf die bereits erledigten Arbeiten ein. Dies waren die Erweiterung des Urnenfeldes, die gelungene Neugestaltung des Eingangsbereichs mit einem neuen Tor, einer Pflasterung des Sitzbereichs sowie die Verfugung der Treppe. Es wurden zwei Schubkarren für den Friedhof angeschafft sowie ein Container für die Entsorgung des Grünguts aufgestellt.

„Offen“ sei noch die Sanierung des undichten Dachs der Leichenhalle sowie ein barrierefreier Zugang zum Friedhof mit direkter Anbindung an den bestehenden Gehweg. Dieser Punkt gestalte sich nicht so einfach, und die angedachte Lösung müsse beharrlich verfolgt werden, damit diese Aktion nicht im Sande verlaufe. Ein erster Lichtblick sei sicherlich die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h im Friedhofsbereich.

Äußerst unbefriedigend und zum Teil sogar verkehrsgefährdend sei die Parksituation rund um das Caritas Pflegeheim, sei es, dass auf Gehwegen und im Kurvenbereich geparkt wird oder auch die unbefriedigende Nutzung des Parkplatzes an der Kläranlage. Letzterer soll in Kürze eine Aufwertung durch eine neue Befestigung und neue Markierungen erfahren. Im Gespräch mit der Heimleitung will der Ortschaftsrat auf eine Besserung der Situation einwirken.

Beim Punkt „Verschiedenes“ gab Leix zunächst in Wort und Bild einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2020. Rings um die Ortschaft wurden zahlreiche Sitzbänke aufgearbeitet, zwei Hundetoiletten wurden aufgestellt und der Abstellraum beim Rathaus erhielt ein neues Tor. Leix ging ebenso auf die gemeinsam mit dem Team der Pfarrgemeinde St. Michael über die Ortsrufanlage ausgestrahlten geistlichen Impulse in der Karwoche sowie in der Adventszeit ein.

2021 wurde im Umlaufverfahren ein Bauantrag im Birkenflur befürwortet, um den Start der Baumaßnahmen nicht über Gebühr zu verzögern. Im Kinderschutzprojekt „Schutzengel“ ist neben dem Kindergarten, dem Caritas Pflegeheim und Egenberger IT Solutions auch das Rathaus in Waldhausen im Notfall eine Anlaufstelle.

Die geplante Verschönerung des Maibaums mit den Vereinswappen sei vorbereitet und soll in diesem Jahr erstmals zum Einsatz kommen. Der Bürgertreff am Dorfplatz soll bei passender Witterung demnächst verputzt werden, dann stehe auch der Anbringung des über eine Crowdfunding-Aktion angeschafften Defibrillators nichts mehr im Weg. Das ebenfalls für den Bürgertreff angedachte frei zugängliche Bücherregal werde in einem ersten Schritt versuchsweise im Rathausvorraum aufgestellt. Der ebenfalls angedachte Verpflegungsautomat wird momentan zurückgestellt.

Der Kindergarten St. Michael möchte zwei „Schnuffi“-CO2-Messgeräte der Firma Mosca anschaffen, die eine optimale Raumluft im Kindergarten gewährleisten sollen. Nachdem die katholische Verrechnungsstelle Walldürn eine Finanzierung ablehnte, werden die am Kindergarten beteiligten Ortschaftsräte von Waldhausen, Heidersbach, Scheringen und Einbach die Finanzierung in die eigenen Hände nehmen. Ortschaftsrat Volker Egenberger sagte spontan eine Spende von 100 Euro seiner Firma Egenberger IT Solutions zu. Egenberger spendete übrigens auch sein Sitzungsgeld aus 2020 für das Dorfbudget.

Die für das Frühjahr geplante gemeinsame Dorf- und Gemarkungsputzaktion muss coronabedingt verschoben werden. Zur detaillierten Ausplanung einer Dorf-App wird ein Termin mit allen Vereinen vorbereitet werden. Volker Egenberger informierte über den aktuellen Stand der Toni-Glasfaser-Aktion im Kreis. Die Ortschaft Waldhausen hat mit einer Auftragsquote von 41 Prozent das Ziel von 20 Prozent deutlich übertroffen und ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Verkabelung mit Glasfaser im Neckar-Odenwald-Kreis umgesetzt wird.

Von Seiten der Bürger wurde die schlecht sichtbare Beschilderung im Birkenflur bemängelt – hier wurde eine rasche Abhilfe seitens des Ortschaftsrats zugesichert. woli