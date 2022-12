Buchen. Die Wanderausstellung „Das Madonnenland – Sakrallandschaft Badisch Franken“ wurde gestern Abend eröffnet. Diese kann nun voraussichtlich bis Februar 2023 von jedermann besucht werden und befindet sich in der Unterkirche in Buchen, schräg gegenüber der Joseph-Martin-Kraus Musikschule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Normalerweise wird die Unterkirche für kleine Andachten und Gottesdienste genutzt. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags von 16.30 bis 19.30 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 16 bis 18 Uhr. Wobei am ersten Weihnachtsfeiertag und an Drei König geschlossen ist. Gruppen, wie Vereine und Schulen können auch unter der Zeit nach Vereinbarung, die Räumlichkeiten besuchen.

In der Unterkirche in Buchen ist eine Ausstellung mit Sakraldenkmälern aus der Region zu sehen. © Nina Trabold

Buchen ist die erste Station. Danach sollen noch Weitere dazukommen. In welche Orte sie wandern soll, steht noch nicht final fest. Die 25 Mitglieder des Vereins „Kulturpark Madonnenland“ kümmern sich um Erforschung, Erschließung und Erhaltung der Sakrallandschaft Madonnenland. Felicitas Zemelka ist die Hauptverantwortliche für Konzept, Recherchen, Texte, Fotos, Layouts und Präsentationen. Da es in der Vergangenheit eine große Diebstahlserie sakraler Kleindenkmäler gab, wurde sie beauftragt, alle zu erfassen und zu dokumentieren. Wenn etwas gestohlen wird, soll man so nachschauen können, ob es aus dem Madonnenland stammt. Deshalb hat sie angefangen, eine Denkmaldatenbank aufzubauen, welche stetig ergänzt und weitergeführt werden soll.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Residenzschloss Mergentheim Um Schatz zur Stadtgeschichte von Bad Mergentheim reicher Mehr erfahren

Jedes Denkmal, welches religiös verankert ist, hat seine eigene Geschichte. Diese Geschichten sollen wieder aufleben und Vergessenes oder Verborgenes soll wieder zum Vorschein kommen. Damit nun mehr Menschen auf dieses Stück Kulturgut aufmerksam werden, kam es zu der Idee, die Ausstellung zu realisieren. In den Räumen stehen verschiedene Ausstellungstafeln, die zum Beispiel mit Informationen und Bildern über Bildstöcke, Kreuze und Kapellen aus Badisch-Franken versehen sind.

Im Neckar-Odenwald und im Main-Tauber-Kreis befinden sich zwischen 3500 und 4000 sakrale Kleindenkmäler, wobei von jedem Ort aus der Region mindestes eines ausgestellt ist. Das Älteste der Ausstellung stammt aus dem 15. Jahrhundert. Bis heute werden immer noch Weitere gestiftet. In den meisten Fällen von privat, aber auch von Dörfern und Gruppen. Der Grund hierfür sind unter anderem der Tod von Familienangehörigen, Missernten, Hungersnöte oder Kriege, aber auch Dankbarkeit, Schutz und Abwehr. Oftmals waren die Mahnmale zudem Gnadenbilder von Heiligen, da die Menschen nicht ständig zu den Wallfahrtsorten pilgern konnten. Die Werke spiegeln somit nicht nur die Geschichte, sondern auch die Entwicklung von Theologie und der Einstellung zum Glauben in dem jeweiligen Jahrhundert wider.

Neben den Ausstellungstafeln findet man eine Gebetssammlung mit Mariengebeten, verschiedene Heiligenfiguren und zwölf Silhouetten an Bildstöcken. Auf verschiedenen Bildschirmen werden die Bilddatenbank, Marien-, Heiligen- und Christusmotive, sowie eine Präsentation zum Madonnenland gezeigt.

Auch für die Kleinsten ist gesorgt. Für diese steht ein Würfelpuzzle, Drehtafeln und ein Frage-Antwort-Touchscreen zur Verfügung. Da sich eine Ausstellung dieser Art nicht von selbst finanziert, wird diese durch „Leader“, das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert. Erst durch diese Förderungen und diverse Spenden konnte die Wanderausstellung realisiert werden. nt