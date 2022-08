Geschichte muss nicht trocken sein

Buchen. Kurz vor den Sommerferien trafen sich alle fünften Klassen des Burghardt-Gymnasiums im Bezirksmuseum Buchen, um beim Museumstag mit Spaß und Spiel mehr über die Geschichte ihrer Region zu erfahren. Das Bezirksmuseum beherbergt und vermittelt als bedeutendes historisches Zeugnis die Geschichte Buchens und seiner Region, in der modernen Zeit eine herausfordernde Arbeit für den Verein des Bezirksmuseums. „Man muss auf die Leute zugehen und offene Türen anbieten“, betont Dr. Wolfgang Hauck, hinter dem ein engagiertes Team aus freiwilligen Mitarbeitern steht. Eben das passierte beim Museumstag, der speziell für die fünften Klassen des BGB angeboten wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schülerinnen und Schüler, blickten in das tiefste Innere des Bezirksmuseums, welches Geschichte so gut wie möglich erlebbar machte. So lauschten sie gespannt und wissbegierige den Fachvorträgen beispielsweise zum Fotoarchiv Karl Weiss, dem Schlachtenmaler Wilhelm Emele oder zum Limes ohne Scham, auch eigenes Wissen einzubringen. Dazu wagten sie erste Blicke in die Museumsarbeit. Letzterer wurde ihnen von insgesamt 12 freiwilligen Vereinsmitgliedern und Freunden, die der Herausforderung der Wissensvermittlung an ihr junges Publikum problemlos standhielten. Die Museums-AG, bestehend aus 13 Schülern und Schülerinnen des BGB, organisierte die Abläufe mit und hielt sogar eigene Vorträge im Mittelalterraum.

Selbstbewusst und anschaulich

„Nun trägt diese Zusammenarbeit erste Früchte“, verlautbart Michael Kolbenschlag, einer der zwei verantwortlichen Lehrer des BGB, und „ist stolz auf seine Truppe“. Denn die Vorträge zum Aberglauben im Mittelalter, den Neidköpfen, wie man sie beim Buchener Rathaus noch sehen kann, oder dem Buchener Blecker transportiert die AG selbstbewusst und anschaulich an den Exponaten im Projektraum.

Mehr zum Thema Im Joseph-Martin-Kraus-Saal Erster kleiner Neuanfang Mehr erfahren Großes Interesse an medizinischen Themen Den Wissensdurst junger „Studierender“ gestillt Mehr erfahren

„Wer jedoch meint, eine Horde energiegeladener Fünftklässler allein durch Fachvorträge binden zu können, fehlt weit. Die brauchen Action“, ergänzt Stefan Sengenberger, der Leiter der Museums-AG. Deshalb sind zahlreiche Stationen im Innenhof aufgebaut, an denen sich die Kinder die Zeit vertreiben können. So dürfen sich die SchülerInnen beispielsweise bei der Station „Kleider machen Leute“ mit historischen Gewändern in Schale werfen und für Fotos zu posieren. „Da blickt man in begeisterte Gesichter“, stellt der stellvertretende Schulleiter Achim Wawatschek fest und freut sich über das rege Interesse der Teilnehmer. Viele bleibende Eindrücke schwingen beim Ende des Besuchs leise mit, als die Klassen den Weg zurück ins BGB antreten. sts