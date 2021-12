Gesamtelternbeirat Buchen: Mehrheit für die Einführung von PCR-Pooltests

Main-Tauber Corona im Main-Tauber-Kreis: Meist Ungeimpfte auf Intensiv

Mit dem Thema Corona-Impfung begann und endete die Kreistagssitzung am Mittwoch in der Tauberbischofsheimer Stadthalle. „Die Corona-Lage ist dramatisch“, hatte Landrat Christoph Schauder einleitend gesagt und versprochen: „Wir stellen uns beim Thema Impfen noch breiter auf.“ Dazu hatte der Main-Tauber-Kreis am Mittwochmittag eine Pressemitteilung herausgegeben (die FN berichteten). Schauder vermied es zwar, dem Land den schwarzen Peter zuzuschieben, erwähnte jedoch explizit, dass es das Angebot des Landkreises, das Impfzentrum in Bad Mergentheim weiter vorzuhalten, abgelehnt hatte. Weil das Thema Impfen in den letzten Wochen aber Dynamik aufgenommen habe, reagiert der Landkreis in Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten und der BBV-Gruppe als Träger des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim. Allen Beteiligten dankte der Landrat für ihr außergewöhnliches Engagement, um den logistischen Kraftakt zu stemmen. {element} So werde die Tauber-Franken-Halle in Königshofen noch vor Weihnachten zum Impfstützpunkt, an den Medizinischen Versorgungszentren an der Praxis von Dr. Franz Hoch in Bad Mergentheim am Caritas-Krankenhaus und an der des Orthopäden Dr. Sebastian Kenner in der Pestalozziallee 13 bis 15 in Tauberbischofsheim werden ab 6. Dezember Impfstationen. Eine weitere Impfstation soll in Wertheim am MVZ in Wertheim in der Bahnhofstraße 31 eingerichtet werden. Der genaue Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, so der Landrat. Es bestehe aber der feste Wille, dass der Startschuss noch vor Weihnachten fallen soll. In der abschließenden Diskussion der Sitzung merkte Rainer Moritz (Grüne) an, dass der Impfprozess absolut alternativlos sei. Er kritisierte den für Sonntag, 5. Dezember, von der AfD anberaumten „Spaziergang“ vom Bad Mergentheimer Marktplatz zum Caritas-Krankenhaus unter der Überschrift „Stoppt die Impfdiktatur“. Diese Aktion sei besonders perfide und setze ein völlig falsches Signal gegenüber dem Pflegepersonal, den Ärzten und den Kranken auf der Intensivstation, so Moritz. Er äußerte die dringende Bitte an den Landrat und die im Kreistag vertretenen Fraktionen, ein deutlich anderes Signal, nämlich der Dankbarkeit und der Anerkennung gegenüber Pflegepersonal und Ärzten, auszusenden. „Den Menschen, die den Schuss noch nicht gehört haben, sollten wir keine Aufmerksamkeit schenken.“ {furtherread} Markus Herrera Torrez (SPD) sprach von einem „klaren Versagen der Landesregierung“ beim Thema Impfen. Die Bemühungen des Landratsamts wisse er zu schätzen, gerade weil sich lange Schlangen bildeten, die nicht geeignet seien, den Impffortschritt zu bestärken. Für Wertheim hielte er einen Impfstandort für geeignet, an dem es genug Parkmöglichkeiten gebe. Und er fragte an, wer die Anzahl der mobilen Impfteams anfordere. Hubert Segeritz (Freie Wähler) mahnte dringend, die Hospitalisierungsquote nach unten zu bringen. Segeritz: „Ich wünsche mir, dass in den Krankenhäusern überwiegend nicht Geimpfte liegen.“ Aus seiner Sicht seien das über 90 Prozent, was ein klares Votum für das Impfen bedeute. Der Landrat bestätigte diese Quote. hvb

Mehr erfahren