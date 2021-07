Gertrud Decker aus Buchen feiert 95. Geburtstag

Buchen. Erfüllt und bei guter Gesundheit blickt Gertrud Decker an ihrem heutigen 95. Geburtstag auf ein langes und bewegtes Leben zurück. Als gebürtige Mannheimerin ist sie unterdessen längst in Buchen heimisch geworden – nicht nur aufgrund ihrer Tätigkeit als Leiterin der Hauswirtschaftsschule (heute Helene-Weber-Schule).

Geboren am 27. Juli 1926 in Mannheim, wuchs sie dort mit einer noch heute im Elternhaus lebenden Schwester auf und legte 1948 das Abitur ab. Im Anschluss wechselte Gertrud Decker die Rheinseite und absolvierte in Heidelberg ein Studium des Lehramts für die Volksschule. Ihre erste Anstellung als junge Volksschullehrerin führte sie nach Aglasterhausen. Später wechselte sie in den Bereich der hauswirtschaftlichen Schulen: „Über eine Stellenausschreibung suchte man damals gezielt nach Lehrern, die sich Hauswirtschaft vorstellen konnten“, erinnert sie sich.

Gertrud Decker feiert an diesem Dienstag ihren 95. Geburtstag. © Adrian Brosch

Schließlich wirkte die Jubilarin in Hardheim, wo sie die sogenannte „Kochschule“ aufbaute – eine sehr spannende Tätigkeit mit vielen Erlebnissen: „Die Kochschule fand nicht nur in Hardheim statt, sondern sah auch Unterricht in allen umliegenden Dörfern vor“, erklärt Gertrud Decker, die zeitweilig eine Wohnung im Krautheimer Schloss bewohnt hatte und 1976 nach Buchen gezogen war.

Seinerzeit nämlich hatte sie die Leitung der Hauswirtschaftsschule übernommen und auch hier ihren pädagogischen Weitblick bewiesen: „Bis zu meiner Pensionierung 1986 durfte ich an der Schule sehr bewegte Jahre gestalten, in denen ich jedes Fach von Hauswirtschaft über Deutsch und Gemeinschaftskunde bis hin zur Kinderpflege unterrichtete“, resümiert sie heute.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand fand Gertrud Decker ein neues Betätigungsfeld: Sie war min maßgebender Funktion mit am Aufbau der Kleiderkammer des DRK-Kreisverbands Buchen beteiligt, die sie später auch verwaltete. Darüber hinaus war sie im DRK-Kreisverband sehr aktiv, ohne jedoch ein Vorstandsamt zu bekleiden. „Die Hauptsache ist, dass es Spaß gemacht hat“, blickt sie zurück.

Seit wenigen Wochen wohnt Gertrud Decker im Seniorenzentrum „Sonnengarten“, in dem sie sich wohl fühlt und nach wie vor gerne Bücher liest und sich an die zahlreichen Fernreisen erinnert.

Zahlreiche Bilder erinnern sie auch an ihre vierbeinigen Freunde: Bis vor einigen Jahren lebte Gertrud Decker, die nie geheiratet hatte, mit ihren geliebten Katzen zusammen. Den Gratulanten zum 95. Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Wünschen an. ad