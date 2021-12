Gerhard Baumbusch erhielt die Ehrenmedaille

Buchen. Traditionell verbinden die Freien Wähler, Stadtverband Buchen, ihre Jahreshauptversammlung mit einer Vorort-Besichtigung. Ziel war das Biomassezentrum der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) in Buchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Martin Hahn, Leiter Unternehmenskommunikation bei der AWN/KWiN und gleichzeitig auch Mitglied bei den Freien Wählern, freute sich über diesen Besuch. Hier werde nach seinen Worten der Gedanke „Kreislaufwirtschaft“ praktisch und effizient in die Tat umgesetzt.

Die Versammlung der Freien Wähler fand im Anschluss im AWN-Verwaltungsgebäude statt. Aufgrund von Corona seien die Jahreshauptversammlung 2020 sowie verschiedene Aktivitäten ausgefallen, die letzten Neuwahlen hatten 2018 stattgefunden, so Vorsitzender Peter Bauer nach der Begrüßung.

Vor dem Rückblick erhoben sich die Mitglieder zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder. Insbesondere Erhard Dorotik, langjähriger Vorsitzender und auch Gründungsmitglied, wurde gedacht. Peter Bauer erinnerte an den Ehrungsabend „40 Jahre Stadtverband Buchen“ und die Jahreshauptversammlung des FW-Kreisverbandes in Limbach. Hauptthema dort war die „freie-wähler-spezifische“ Problematik der Abgrenzung zu Parteien, die sich auch dieses Namens bedienten. Die FW im Landkreis würden eine Annäherung an diese Gruppierungen nicht anstreben, die regionale Verwurzelung ausschließlich bis auf Kreistagsebene solle erhalten bleiben. Bei der Sitzung des Landesverbandes in Ulm hingegen sehe man dies, so Bauer, nicht „ganz so eng“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allerdings habe man bewusst keinen Beschluss gefasst. Neben kompletter Abgrenzung oder dem Gegenteil, also einer Kooperation, könne ein Kompromiss eine Duldung im Zusammenspiel mit einer „Teilkooperation“ sein, eventuell auf Landes- und Bundesebene. Die Frage des Namens sei jedoch auch dort nicht leicht zu lösen. Man wolle diesen Punkt auf Landesebene, so Bauer, nach intensiver Befragungen der Basis im Frühjahr bei der Landesversammlung abermals diskutieren.

41 Jahre Treue

Höhepunkt des Abends war die Ehrung des langjährigen Kassenwartes und Gründungsmitglieds Gerhard Baumbusch: Für langjährige Treue, in seinem Fall 41 Jahre, wurde er mit der Ehrenmedaille in Silber vom Landesverband der Freien Wähler Baden-Württemberg ausgezeichnet. Anschließend verlas Baumbusch den Kassenbericht der vergangenen zwei Jahre. Herbert Wiese und Volker Egenberger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung, beantragt von Klaus Holderbach verbunden mit einem Dank für die geleistete Arbeit, fiel einstimmig aus.

Bei den Neuwahlen wurden Peter Bauer als Vorsitzender, ebenso sein Vertreter und zweiter Vorsitzender Christian Ferenc, bestätigt. Schriftführer bleibt Rolf Gremminger, neuer Kassenwart ist Klaus Roos. Kassenprüfer bleiben Herbert Wiese und Volker Egenberger. Zu Beisitzern wurden gewählt: Dr. Wolfgang Schäfer, Roland Mackert, Fritz Bopp, Martin Hahn, Manfred Röckel, Otto Kern, Hubert Kieser, Marion Kirchgeßner, Kathrin Klohe, Christian Philipp und Klaus Holderbach.

„Solide Finanzen“

Es folgen die Berichte aus dem Kreistag und dem Gemeinderat: Kreisrat Huber Kieser freute sich über die „soliden Finanzen“ im Kreis, insbesondere auch in den zusehends „gesundenden“ Kliniken. Hier sei besonders der geplante Neubau am Krankenhaus Buchen zu erwähnen. Im kommenden Jahr solle die Kreisumlage nochmals gesenkt werden, was selbstverständlich gut für die Gemeinden sei. Fraktionsvorsitzender Martin Hahn berichtete aus dem Gemeinderat. Bestimmende Themen hier seien der BGB-Neubau sowie die Baugebiete im Stadtbereich, als größtes die Marienhöhe in Buchen. Dort habe man als Fraktion bei der Erstellung des Baupiloten maßgeblich mitgearbeitet und auch den einen oder anderen Akzent gesetzt. Die zahlreichen Baumaßnahmen seien von der Fraktion „konstruktiv und kritisch“ begleitet worden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Von den Ortschaftsräten berichtete Otto Kern und Rolf Gremminger von verschiedenen Baumaßnahmen, insbesondere das neue Seniorenheim in Hettingen werde ein großes Projekt. Abschließend stellte der alte und neue Vorsitzende die Planung für das kommende Jahr vor: Man wolle wieder, sofern möglich, mehr Präsenz zeigen und Aktivitäten durchführen. Die anstehenden Diskussionen zur Frage „Freie Wähler, Partei oder nicht“ werde ebenfalls einen großen Raum einnehmen. Und, das lag ihm als Abschluss besonders am Herzen, im kommenden Jahr sei Halbzeit in der Legislaturperiode, die Kommunalwahl 2024 komme dann mit großen Schritten auf die Freien Wähler zu. mh