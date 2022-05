Geplante Flüchtlingsunterbringung in Buchen: Eltern fürchten um Sicherheit ihrer  Kinder

Manfred Schärpf vom Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erklärte in einer Informationsveranstaltung in der Stadthalle Buchen das Vorhaben, unterhalb der Professor-Kurt-Schumann-Straße Wohnmodule für Flüchtlinge zu errichten. Dieses Projekt versetzt die Anwohner allerdings in große Sorge.

© Michael Fürst