Geo-Ranger beim Waldschwimmbad

Buchen. Nach großem Erfolg der vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr die beliebten Informationsstände der Geopark-Ranger angeboten. Einer ist am Sonntag, 15. Mai, von 12 bis 16 Uhr am Parkplatz des Waldschwimmbades in Buchen zu finden.

Die Ranger im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald versorgen Wandergruppen durch die beliebten Informationsstände mit Infos, Tipps und Wanderkarten, spannendem Wissen über Landschaft und Kulturgeschichte, praxisnaher Umweltbildung in den Kategorien Geologie und Geografie, Wasser, Wald- und Naturerlebnis, Landwirtschaft sowie Geschichtliches.

Ziele des Geoparks sind Erhaltung und Entwicklung einer Kulturlandschaft, Umweltbildung, nachhaltige Regionalentwicklung, sanfter Tourismus, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Klimaschutz.

