Buchen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „genieß’ dei Buche“ in der Buchener Innenstadt am 27. August soll die sanierte Fußgängerzone um 18 Uhr offiziell eröffnet werden. „Bis dahin soll die Sanierung abgeschlossen sein“, informierte Bürgermeister Roland Burger in der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Stadthalle. Derzeit werde, so der Rathauschef weiter, vor dem Alten Rathaus das Stadtwappen gepflastert. mg/Bild: Michael Fürst

