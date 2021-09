„Genieß' dei Buche fair”: Produkte bei „Fairer Woche” präsentiert

Buchen. Im Rahmen der Fairen Woche 2021 hat die Fairtrade-Stadt Buchen in Kooperation mit dem Weltladen unter dem Motto „Genieß dei’ Buche fair“ am Wochenmarkt teilgenommen. Trotz schlechtem Wetter gab es für die Besucher am Fairtrade-Stand vielfältige Informationen rund um den fairen Handel und Einblicke in die Leitgedanken der Fairen Woche 2021. Besonders wurden die alltäglichen Produkte Kaffee, Kakao und Bananen mit Hintergrundinformationen beleuchtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Wochenmarkt wurden faire Produkte präsentiert. © Stadt Buchen

Mehr zum Thema Faire Wochen „Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit” Mehr erfahren Am 26. September Vespertouren während der „Fairen Woche“ im Neckar-Odenwald-Kreis Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltungsreihe beginnt am 16. Juli „Genieß’ dei Buche”: Wohlfühlatmosphäre in der Innenstadt Mehr erfahren

Hierbei gab es viele nette Begegnungen und Gespräche sowie eine Schokoladen-Kostprobe mittels eines kleinen Täfelchens Fairtrade-Schokolade. Es wurde die Produktpalette aus dem Weltladen, wie zum Beispiel „Buchener Kaffee“ und weitere Kaffeesorten, empfohlen sowie dort erhältliche faire Bananen. Auch ein interessantes Rezeptheft mit Rezepten aus Zutaten des fairen Handels konnte mitgenommen werden. Wer diese Rezepte umsetzen oder sich bewusster für faire Produkte entscheiden möchte, dem wurde ein Besuch im Weltladen am Wimpinaplatz empfohlen.

Betreut wurde der Stand auf dem Wochenmarkt von Mitgliedern der Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt-Buchen“.