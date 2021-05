Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung - Rektoren des Burghardt-Gymnasiums in Buchen und der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz in Limbach unterschreiben Kooperationsvertrag Gemeinsame Sache zum Wohl der Schüler

Das BGB und die Gemeinschaftsschule am Schlossplatz in Limbach wollen künftig kooperieren. Ein entsprechender Vertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet.